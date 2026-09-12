کد خبر: 1379053
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰
ورزش » ساير

هدف فدراسیون دوومیدانی پرورش قهرمانان المپیکی است

2 رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: در فدراسیون، قهرمان نوجوان و جوان نمی‌خواهیم بلکه به دنبال شناسایی و پرورش قهرمانان المپیکی هستیم که در سطح جهانی بدرخشند.

جوان آنلاین: احسان حدادی عصر امروز شنبه در مجمع انتخاب رییس هیات دو و میدانی خوزستان بیان کرد: استان خوزستان به لحاظ مالی، معنوی و شرایط جغرافیایی پرظرفیت و پتانسیل است به گونه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد معرفی استعداد‌های زیادی از این استان در دو و میدانی بودیم ولی سال گذشته به دلایل مختلف این مهم رقم نخورد.

به گزارش مهر، رئیس فدراسیون دو و میدانی ضمن قدردانی از زحمات خنفری رییس سابق هیات دو و میدانی خوزستان گفت: اشخاصی که انتقاد می‌کنند اجرایی نیستند، افرادی که اجرایی هستند پای کار می‌آیند.

وی تاکید کرد: فدراسیون از دو و میدانی خوزستان توقع بسیار دارد چرا که از شرایط مالی و ظرفیت انسانی خوبی برخوردار است بنابراین همه باید کمک کنند تا این رشته در استان به جایگاه سابق خود بر گردد.

رییس فدراسیون دو و میدانی با بیان اینکه خوزستان دارای پیست دو و میدانی است، تصریح کرد: هزینه پیست گران است و این موضوع حائز اهمیت است، زیرا مکانی به عنوان پیست باید وجود داشته باشد تا قهرمان معرفی شود درست نیست؛ در پاکستان قهرمانانی در پرتاب نیزه هستند که در روستا تمرین کرده، اما قهرمان شدند.

حدادی افزود: دو و میدانی زجر، گرما، سرما و سختی را دارد لذا نگویید، چون پیست نیست نمی‌شود کار کرد، امکاناتی که در کشور داریم در سایر کشور‌ها وجود ندارد پس قهرمان باید ریاضت بکشد.

وی با بیان اینکه استعدادیابی سالم را شناسایی و به فدراسیون معرفی کنید، عنوان کرد: به جرات می‌گویم در دو و میدانی به اندازه‌ای پیشرفت کرده‌ایم که استعداد را دو ساله قهرمان می‌کنیم؛ استعداد‌های ما حرفه‌ای زندگی کردند لذا استعداد سالم را شناسایی و معرفی کنید و قهرمان تحویل بگیرید.

رییس فدراسیون دو و میدانی گفت: در فدراسیون، قهرمان نوجوان و جوان نمی‌خواهیم بلکه قهرمان المپیک می‌خواهیم.

حدادی با تاکید بر اینکه در خوزستان باید یک مسابقه جایزه بزرگ در ۶ تا هشت ماده برگزار شود، تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنید و اگر فردی معترض است را پای کار بیاورید. سعید پویا می‌تواند به دو و میدانی کمک کند البته اگر تمایل دارید امکانات به خوزستان بیاید باید میزبانی داشته باشید.

برچسب ها: احسان حدادی ، دو و میدانی ، المپیک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

بدون شرح

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار