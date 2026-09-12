هدف فدراسیون دوومیدانی پرورش قهرمانان المپیکی است

رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: در فدراسیون، قهرمان نوجوان و جوان نمی‌خواهیم بلکه به دنبال شناسایی و پرورش قهرمانان المپیکی هستیم که در سطح جهانی بدرخشند.

جوان آنلاین: احسان حدادی عصر امروز شنبه در مجمع انتخاب رییس هیات دو و میدانی خوزستان بیان کرد: استان خوزستان به لحاظ مالی، معنوی و شرایط جغرافیایی پرظرفیت و پتانسیل است به گونه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد معرفی استعداد‌های زیادی از این استان در دو و میدانی بودیم ولی سال گذشته به دلایل مختلف این مهم رقم نخورد.

به گزارش مهر، رئیس فدراسیون دو و میدانی ضمن قدردانی از زحمات خنفری رییس سابق هیات دو و میدانی خوزستان گفت: اشخاصی که انتقاد می‌کنند اجرایی نیستند، افرادی که اجرایی هستند پای کار می‌آیند.

وی تاکید کرد: فدراسیون از دو و میدانی خوزستان توقع بسیار دارد چرا که از شرایط مالی و ظرفیت انسانی خوبی برخوردار است بنابراین همه باید کمک کنند تا این رشته در استان به جایگاه سابق خود بر گردد.

رییس فدراسیون دو و میدانی با بیان اینکه خوزستان دارای پیست دو و میدانی است، تصریح کرد: هزینه پیست گران است و این موضوع حائز اهمیت است، زیرا مکانی به عنوان پیست باید وجود داشته باشد تا قهرمان معرفی شود درست نیست؛ در پاکستان قهرمانانی در پرتاب نیزه هستند که در روستا تمرین کرده، اما قهرمان شدند.

حدادی افزود: دو و میدانی زجر، گرما، سرما و سختی را دارد لذا نگویید، چون پیست نیست نمی‌شود کار کرد، امکاناتی که در کشور داریم در سایر کشور‌ها وجود ندارد پس قهرمان باید ریاضت بکشد.

وی با بیان اینکه استعدادیابی سالم را شناسایی و به فدراسیون معرفی کنید، عنوان کرد: به جرات می‌گویم در دو و میدانی به اندازه‌ای پیشرفت کرده‌ایم که استعداد را دو ساله قهرمان می‌کنیم؛ استعداد‌های ما حرفه‌ای زندگی کردند لذا استعداد سالم را شناسایی و معرفی کنید و قهرمان تحویل بگیرید.

رییس فدراسیون دو و میدانی گفت: در فدراسیون، قهرمان نوجوان و جوان نمی‌خواهیم بلکه قهرمان المپیک می‌خواهیم.

حدادی با تاکید بر اینکه در خوزستان باید یک مسابقه جایزه بزرگ در ۶ تا هشت ماده برگزار شود، تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنید و اگر فردی معترض است را پای کار بیاورید. سعید پویا می‌تواند به دو و میدانی کمک کند البته اگر تمایل دارید امکانات به خوزستان بیاید باید میزبانی داشته باشید.