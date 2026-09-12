جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه در حاشیه هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی نو با خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد ایرانی در پاسخ به خبرنگار درباره جزییات دیدار مذکور اظهار کرد که دیدار و گفتگوی امروز مقامات دو طرف در «فضایی «آرام و سازنده» انجام گرفت.

توصیف دیدار رئیس‌جمهور ایران با ولیعهد ابوظبی به‌عنوان «آرام و سازنده»، در شرایطی که امارات طی ۷ ماه گذشته در کنار آمریکا قرار گرفته، حاوی پیام روشنی از تلاش تهران برای مدیریت تنش‌ها و حفظ مسیر‌های دیپلماتیک است.

این رویکرد نشان می‌دهد ایران، حتی در میانه جنگ و اختلافات منطقه‌ای، برای تفاهم با همسایگان همسایگان خود در‌ها را نبسته است.