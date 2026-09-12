جوان آنلاین: پایگاه خبری وای نت در گزارشی در این رابطه به نقل از رئیس هیئت مدیره مرکز صنایع هوایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنگ‌های ممتد باعث شد تا اسرائیل در زمینه مهمات دچار محدودیت شود.

به گزارش تسنیم، این مقام صهیونیست که با این پایگاه عبری زبان وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت سخن می‌گفت، تاکید کرد: ما از کمبود دائمی در این زمینه رنج خواهیم برد، چون در واقع ما در جنگی نامتقارن هستیم، او افزود: جلسات و نشست‌های مستمری برای حل این مشکل در حال انجام است، اما وزارت دارایی اسرائیل هم باید بودجه‌های ویژه‌ای را اختصاص بدهد شرایط فعلی اصلا مناسب نیست.

بوعز لیفی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع هوایی اسرائیل، در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا جنگی که نزدیک به سه سال است ادامه دارد، سبب کمبود واقعی موشک‌های رهگیر برای اسرائیل شده است یا خیر؟، تردیدی به خود راه نداد.

وی در این گفت‌و‌گو اعتراف کرد: «محدودیت‌های اسرائیلی و آمریکایی (برای موشک‌های رهگیری) وجود دارد» وی افزود جنگ طولانی‌مدت و شلیک گسترده موشک‌های بالستیک همراه با آن، نیازی مداوم به تولید این موشک‌ها ایجاد می‌کند.

این مقام صهیونیست گفت: «همواره کمبودی دائمی (در رهگیرها) وجود خواهد داشت، زیرا جنگ متقارن است» به گفته او، خطوط تولید در شرکت صنایع هوایی اسرائیل شبانه‌روزی کار می‌کنند تا تمام سفارش‌های ساختار نظامی را تأمین کنند.

به اعتراف وای نت: او همچنین از این گفت‌و‌گو برای ارسال پیامی در میان اختلافات بر سر افزایش بودجه نظامی استفاده کرد و گفت: «برای دستیابی به رهگیر‌های بیشتر، به بودجه‌های بزرگ‌تری نیاز داریم و بودجه موجود محدود است».

به گفته او، تصمیم‌گیرندگان در اسرائیل نیاز مبرم را درک می‌کنند، در حالی که مسئولیت بودجه بر عهده وزارت دارایی است، نه وزارت جنگ که نیاز‌ها را تعیین می‌کند.

هنگامی که از لیفی پرسیده شد آیا با اطلاع از حجم ذخایر موشک‌های رهگیر با خیال راحت می‌خوابد؟، پاسخ داد: «من هرگز درباره ذخایر موشک‌های رهگیر آسوده‌خاطر نخواهم خوابید، زیرا نیاز همواره باقی خواهد ماند. نقش ما در صنایع هوایی اسرائیل ارائه این ذخایر در سریع‌ترین زمان و با بالاترین کارایی ممکن است، اما باید درک کنیم که اینها سامانه‌هایی بسیار پیچیده هستند و زمان تولید آنها اندک نیست»، (امری که بیانگر کمبود شدید این مهمات در رژیم صهیونیستی است، کمبودی که تلاش می‌شود در هاله‌ای از سانسور نگه داشته شود).