کد خبر: 1379049
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سیاست » اخبار کلی

جزئیات جدید درباره تفاهم نهایی ایران و عمان/ تنگه هرمز باز نمی‌شود

4 قرار است به زودی تفاهم میان تهران و مسقط با حضور وزرای خارجه کشور‌های حاشیه خلیج فارس اعلام شود.

جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار در گفت‌و‌گو با یک منبع آگاه براساس گفت‌و‌گو‌های فشرده فنی و دیپلماتیک میان ایران و عمان که در نهایت در اوایل شهریور ماه توافق نهایی حاصل شد، قرار است به زودی تفاهم میان تهران و مسقط با حضور وزرای خارجه کشور‌های حاشیه خلیج منطقه اعلام شود. البته این تفاهم صرفا میان ایران و عمان است و سایر کشور‌ها فقط به این خاطر که در جریان جزئیات مسیر و ترتیبات تردد قرار گیرند در جلسه حضور خواهند داشت تا بصورت تلویحی عدم مخالفت آنها نیز برای جامعه جهانی مشخص شود.

به گزارش مهر، در این تفاهم درباره جزئیات و مشخصات مسیر‌های جدید ورود و خروج از تنگه میان ایران و عمان توافق انجام شده است. براساس این تفاهم، مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروج از خلیج فارس نیز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد.

تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن، مسیر جنوبی، که آمریکا اصرار به بازشدن آن داشت و عامل اصلی تنش جدید بود، بسته خواهد شد.

در این جلسه علاوه بر ایران و عمان و سایر کشور‌های ساحلی خلیج فارس، عراق هم حضور خواهد داشت. البته این کشور‌ها صرفا از نتیجه مذاکرات ایران و عمان مطلع می‌شوند و تصمیم گیری درباره جزئیات تفاهم در جلسات فنی ایران و عمان انجام شده است.

نکته حائز اهمیت این است که این تفاهم به هیچ وجه به معنی بازشدن تنگه هرمز نیست. ایران برای باز کردن تنگه هرمز ۷ شرط را از طرق واسطه به طرف آمریکایی اعلام کرده و تا این شروط ۷ گانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اجرایی نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد بود؛ بنابراین تفاهم میان ایران و عمان به معنی بازشدن تنگه هرمز نیست بلکه به این معنی است که اگر قرار شود تنگه باز شود بر اساس این تفاهم باز می‌شود که گام بزرگی برای اعمال حاکمیت ایران بر آن محسوب می‌شود. باز شدن تنگه کاملا به رفتار طرف آمریکا در اجرای شروط ایران بستگی دارد.

برچسب ها: ایران ، عمان ، تنگه هرمز
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