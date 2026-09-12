الأخبار: انصارالله هر آنچه ائتلاف امارات و عربستان طی ۱۱ سال رشته بود، پنبه کرد

جوان آنلاین: روزنامه لبنانی «الأخبار» با اشاره به عملیات نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی و تحقق نتایج میدانی و استراتژیک قابل توجه آن از جمله بیرون راندن شبهنظامیان سعودی از ۶ منطقه در استانهای تعز و الحدیده با مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ کیلومتر مربع و هدف قرار دادن هفت لشکر نظامی دشمن سعودی متشکل از ۳۸ تیپ، به نقل از برخی منابع نظامی نوشت: انصارالله در این عملیات تعداد زیادی از اردوگاه، فرودگاههای نظامی، مراکز پشتیبانی لجستیک و نظامی و مقادیر زیادی سلاح را تحت تصرف خود درآورده است.
به گزارش ایرنا، این روزنامه نوشت: انصارالله در این عملیات که یکی از بزرگترین عملیاتها طی پنج سال گذشته است، آنچه را که ائتلاف سعودی-اماراتی در ساحل غربی طی ۱۱ سال بنا کرده، نابود کرد که از جمله آن ۲۰ تیپ نظامی به فرماندهی «طارق صالح» موسوم به «نیروهای مقاومت ملی» و علاوه بر آن ۶ تیپ مقاومت تهامی است، در غرب تعز نیز این عملیات باعث تضعیف نفوذ گروههای مقاومت در البرح تحت حمایت قطر و ترکیه شد و به این ترتیب یک زاردخانه بزرگ نظامی به دست نیروهای مسلح یمن افتاد.
الأخبار به نقل از برخی منابع نظامی و محلی افزود: انصارالله مراکز فرماندهی و کنترل در ساحل غربی، مقر فرماندهی کل و عملیات مشترک، مقر فرماندهی سعودی در المخا، چندین فرودگاه از جمله یک فرودگاه غیرنظامی جدید، دو فرودگاه نظامی و تعدادی باند پرواز هواپیماهای نظامی که توسط امارات استفاده میشد و جزیره میون در تنگه باب المندب را تصرف کردند.
این گروه همچنین کنترل پایگاههای دریایی در المخا، مقر فرماندهی گارد ساحلی، پایگاه دریایی یختل، اسکله نظامی الخونه متعلق به گارد ساحلی، اردوگاه یختل، اسکله نظامی جبل زقر، اسکله دریایی ویژه قایقهای گارد ساحلی و کشتیهای لجستیک و اردوگاه جبل زقر ویژه آموزش و تسلیح نیروهای گارد ساحلی و یگانهای تأمین امنیت جزائر واقع در دریای سرخ را به دست گرفتند.
به نوشته این روزنامه، نیروهای صنعا همچنین اردوگاه عنبره در الخوخه واقع در جنوب الحدیده، مرکز عملیات نظامی ویژه نیروهای گارد ساحلی متعلق به طارق صالح تحت حمایت انگلیس، اردوگاه ابو موسی الاشعری به عنوان بزرگترین اردوگاه آموزشی و تجمع مقاومت التهامی و تیپهای بزرگ سلفی در جنوب استان الحدیده و نیز اردوگاه المحجر واقع در شرق حیس را که به عنوان مرکز فرماندهی میدانی و پشتیبانی توپانهای جبهههای حیس مورد استفاده قرار میگرفت، به تصرف خود درآورند.
در شهر ساحلی ذوباب مشرف به تنگه باب المندب، اردوگاه العمری به عنوان بزرگترین اردوگاه و مقر فرماندهی اصلی تأمین امنیت باب المندب به تصرف انصارالله درآمد و این گروه همچنین طی روزهای گذشته نیز کنترل اردوگاه جبل الهاملی، اردوگاه الرویس که به عنوان مرکز فرماندهی جبهههای مقبنه مورد استفاده قرار میگرفت و اردوگاه الشقیراء را به دست گرفت.
به نوشته این روزنامه، از دیگر پایگاههای استراتژیکی که به تصرف انصارالله درآمده، عبارت است: اردوگاه خالد بن الولید (بزرگترین و مهمتین پایگاه در جنوب ساحل غربی)، اردوگاه جبل النار (یکی از بزرگترین انبارهای سلاح در منطقه)، اردوگاه الثوبانی (مرکز پشتیبانی لجستیک در شرق المخا)، اردوگاه العقهد و المغرس، پایگاه نظامی جبل زقر، اردوگاهها و پایگاههای کنترل، اردوگاه دفاع هوایی شرق الخخا، ایستگاه کنترل و رادار دریایی جبل زقر، پایگاه کنترل گارد ساحلی جزیره حنیش بزرگ، پایگاه گارد دریایی پیشرفته جزیره حنیش کوچک، نقطه رادار دریایی ذباب، فرودگاه غیرنظامی المخا، فرودگاه نظامی ذوباب، باند نظامی میون، باند فرود بالگردهای حنیش بزرگ، اردوگاه الکساره، اردوگاه قطابا در شرق الخونه.