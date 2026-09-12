کد خبر: 1379047
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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رئیس‌جمهور ایرلند خطاب به ترامپ: عادی‌سازی جنگ قابل‌قبول نیست

5 رئیس‌جمهور ایرلند در دیدار با همتای آمریکایی خود که به دوبلین، پایتخت این کشور سفر کرده، گفت عادی‌سازی جنگ و نسل‌کشی قابل‌قبول نیست.

جوان آنلاین: کاترین کانولی، رئیس‌جمهور ایرلند شامگاه شنبه در بیانیه‌ای که پس از دیدار امروز خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دوبلین منتشر کرد، گفت: من بر تعهد قوی مردم ایرلند به روابط بین‌الملل، سازمان ملل متحد و افتخار آنها به سهم ایرلند در عملیات حفظ صلح سازمان ملل از سال ۱۹۵۸ تاکید می‌کنم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، رئیس‌جمهور ایرلند خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: دیدگاه راسخ و قوی مردم ایرلند این است که عادی‌سازی جنگ و نسل‌کشی هرگز قابل‌قبول نبوده و نیست.

او گفت: من به‌عنوان کشوری که از قحطی، استعمار و خشونت ناشی از مشکلات رنج برده، بر اهمیت مسیر طولانی و چالش‌برانگیز صلح و بر بینش منحصر به فردی که مردم ایرلند می‌توانند برای حل‌وفصل درگیری‌ها به ارمغان بیاورند، تاکید کردم.

رئیس‌جمهور ایرلند به ترامپ گفت: ایرلند از همه کسانی که قدرت ایجاد صلح مشترک در تمام نقاط جهان که در حال حاضر از چنین جنگ و خشونت وحشتناکی رنج می‌برند را دارند، قویا حمایت خواهد کرد.

همزمان با سفر ۲ روزه دونالد ترامپ، اعتراض علیه رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا از نزدیکی خیابان اوکانل در دوبلین آغاز شد و ۳۰ دقیقه به‌طول انجامید.

اگرچه رئیس‌جمهور ترامپ درست همزمان با شروع اعتراض شهر را ترک کرد، اما برگزارکنندگان گفتند که می‌خواهند پیامی در مخالفت با او و سیاست‌هایش ارسال کنند. همچنین، مضمون مشترک پوستر‌ها و شعارها، دخالت ایالات متحده در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بود.

یکی از معترضان که اصالتا اهل کالیفرنیا بود، گفت: من فکر می‌کنم ریاست‌جمهوری ترامپ مایه ننگ و شرمساری بوده است.

ایرلند یکی از کشور‌های حامی فلسطین در اتحادیه اروپا است و بسیاری از شرکت‌کنندگان در این اعتراض امیدوار بودند پیامی علیه رئیس‌جمهور ایالات متحده ارسال کنند.

همچنین ۲ معترض دیگر به نام‌های آنجلا جنینگز و مارگو فیلی گفتند: نگرش رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا شرم‌آور است. او در سراسر جهان هرج‌ومرج ایجاد می‌کند. جنگی علیه ایران در جریان است که درست نیست و بر کل جهان تاثیر می‌گذارد.

برچسب ها: ایرلند ، ترامپ ، جنگ
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