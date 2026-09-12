کد خبر: 1379046
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
جامعه » اخبار كلی

هشدار نسبت به خطر سیلاب و ریزش سنگ در مازندران

2 هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به فعالیت سامانه بارشی و وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد در دامنه‌ها و ارتفاعات استان هشدار داد.

جوان آنلاین: بر اساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۹ هواشناسی مازندران، با عبور موج بارشی از استان، شرایط جوی در مناطق دامنه‌ای و ارتفاعات استان ناپایدار خواهد شد و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد وجود دارد.

به گزارش مهر، فعالیت این سامانه می‌تواند در برخی مناطق پیامد‌هایی از جمله آبگرفتگی معابر و نقاط مستعد، شکل‌گیری روان‌آب و افزایش جریان آب در رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به دنبال داشته باشد.

همچنین کاهش دید افقی، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این مدت اعلام شده است.

با توجه به احتمال وقوع صاعقه و رعدوبرق، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواسته شده است در زمان فعالیت سامانه بارشی از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

هواشناسی همچنین بر ضرورت احتیاط هنگام تردد در محور‌های کوهستانی تأکید کرده و از شهروندان خواسته است در ساعات فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های کوهنوردی، گردشگری و حضور در ارتفاعات پرهیز کنند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سیلاب ، مازندران
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