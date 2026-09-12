وزیر صهیونیست: در برابر ترکیه، در کنار یونان و قبرس قرار داریم

جوان آنلاین: «عمیحای شیکلی» وزیر امور دیاسپورا (یهودیان خارج از سرزمینهای اشغالی) رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل در برابر آنچه او «افراطگرایی اسلامی در منطقه به رهبری ترکیه» خواند، در کنار یونان و قبرس قرار دارد.
به گزارش ایسنا، شیکلی در اظهاراتی گفت: «اسرائیل در کنار یونان و قبرس، در برابر افراطگرایی اسلامی در منطقه که رهبری آن بر عهده ترکیه است، در یک جبهه قرار دارد.»
اظهارات شیکلی در شرایطی مطرح میشود که روابط تلآویو و آنکارا طی سالهای اخیر با افزایش اختلافات سیاسی و امنیتی، بهشدت پرتنش شده است.
در مقابل، رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی با یونان و قبرس دارد و سه طرف طی سالهای گذشته همکاریهای سهجانبه خود را در حوزههایی از جمله انرژی، امنیت، دفاع و رزمایشهای نظامی گسترش دادهاند.
آنکارا نیز از منتقدان سیاستهای تلآویو در منطقه، بهویژه در قبال فلسطینیان محسوب میشود و دولت رجب طیب اردوغان مواضع تندی علیه اقدامات کابینه نتانیاهو اتخاذ کرده است.