وزیر صهیونیست: در برابر ترکیه، در کنار یونان و قبرس قرار داریم

یک وزیر رژیم صهیونیستی گفت تل آویو در برابر آنچه او «افراط‌گرایی اسلامی در منطقه به رهبری ترکیه» خواند، در کنار یونان و قبرس قرار دارد.

جوان آنلاین: «عمیحای شیکلی» وزیر امور دیاسپورا (یهودیان خارج از سرزمین‌های اشغالی) رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل در برابر آنچه او «افراط‌گرایی اسلامی در منطقه به رهبری ترکیه» خواند، در کنار یونان و قبرس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، شیکلی در اظهاراتی گفت: «اسرائیل در کنار یونان و قبرس، در برابر افراط‌گرایی اسلامی در منطقه که رهبری آن بر عهده ترکیه است، در یک جبهه قرار دارد.»

اظهارات شیکلی در شرایطی مطرح می‌شود که روابط تل‌آویو و آنکارا طی سال‌های اخیر با افزایش اختلافات سیاسی و امنیتی، به‌شدت پرتنش شده است.

در مقابل، رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی با یونان و قبرس دارد و سه طرف طی سال‌های گذشته همکاری‌های سه‌جانبه خود را در حوزه‌هایی از جمله انرژی، امنیت، دفاع و رزمایش‌های نظامی گسترش داده‌اند.

آنکارا نیز از منتقدان سیاست‌های تل‌آویو در منطقه، به‌ویژه در قبال فلسطینیان محسوب می‌شود و دولت رجب طیب اردوغان مواضع تندی علیه اقدامات کابینه نتانیاهو اتخاذ کرده است.