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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله: ترکیه و پاکستان در ظلم به مردم یمن شریک نشوند

2 یک عضو مطرح جنبش انصارالله گفت که پیروزی حیرت‌انگیز نیرو‌های مسلح یمن بر مزدوران سعودی، اتفاقی و گذرا نبود.

جوان آنلاین: نصرالدین عامر از مسئولان جنبش انصارالله در پاسخ به این سئوال که نیرو‌های مسلح یمن چطور توانستند این قدر سریع پیشروی کنند و به این پیروزی‌های بزرگ بر مزدوران سعودی دست یابند؟ خاطر نشان کرد که قطعا این پیروزی نه اتفاقی و نه گذرا، بلکه نتیجه آماده‌های سازی گسترده و مبتنی بر عناصر قدرت و پایبندی به فرمان خداوند بود که فرمود: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة... براى مقابله با آنها [= دشمنان]، هر چه در توان دارید از نیرو و از اسبهاى ورزیده آماده سازید... آیه ۶۰ سوره انفال)

به گزارش تسنیم،ما از قبل برای چنین سناریو و تمام سناریو‌ها برنامه ریزی کرده بودیم، چون این عملیات از قبل آماده شده بود، ولی دشمن جمع شده بود و دشمن سعودی، نیروهایش را برای حمله به شهر‌ها بسیج کرده بود، برای همین نیرو‌های مسلح یمن مجبور بودند این خطر را از بین ببرند و این هم بخشی از تعهد برای آزادی سرزمین‌های یمن از اشغال سعودی بود.

وی در پاسخ به این سئوال برنامه به وقت ایران شبکه خبر مبنی بر اینکه این پیروزی سریع نیرو‌های مسلح یمن چگونه محقق شد؟ تاکید کرد که ما به خاطر اینکه همواره بر خداوند توکل می‌کنیم، معتقدیم پیروزی فقط از سوی خداست و اگر مجاهدان خود را برای پیروزی آماده کرده باشند، خداوند هم پیروزی را برای آنها پیروزی هم محقق می‌شود، البته پیروزی آسان نبود، ما درباره هفت تیپ دشمن با امکانات و تجهیزات فراوان صحبت می‌کنیم، یک نبرد سخت و سنگین بود، اما نیرو‌های مسلح یمن به خدا توکل داشتند و به او ایمان داشتند، یعنی از نظر روحی ایمانی آماده بودند، رنج مردم یمن هم انگیزه نیرو‌های مسلح را بیشتر کرده بود.

هر کسی نقش خود را می‌دانست، بخش رسانه‌ای، بخش روانی، طرح‌های دقیق و مشخص و جزئی و نظارت قوی و موثری از سوی رهبر ما سید عبدالملک وجود داشت، و همه فرماندهان و مسئولان بر این عملیات نظارت داشت و به توفیق خدا سریع و برق آسا بود، خسارت‌های وارد شده به دشمن فراتر از انتظارات بود، تعداد کشته‌ها و اسیران دشمن خیلی زیاد بود، در بخش رسانه‌ای آنها یک روایت برعکس را ترویج می‌کردند، آنها (دشمن) روایت متفاوتی را مطرح می‌کردند که باعث شد پیروزی نیرو‌های مسلح یمن بیشتر شود، ما می‌دانستیم که واقعیت بر خلاف روایت دشمن است، به همین سبب شوک وارد شده خیلی بیشتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشتند.

وی تاکید کرد که در این مرحله، هدف ما این است که محاصره یمن را بشکنیم و به رنج مردم یمن و دخالت‌های عربستان و اشغالگری آن در یمن پایان دهیم. 

عامر در پاسخ به این سئوال که: با وجود حمله به خطوط لوله نفت عربستان، اما تحلیلگران می‌گویند که عربستان همچنان می‌تواند صادرات خود را از ذخایر عربستان در ینبع ادامه دهد، شما برای مقابله با این اقدامات طرحی دارید؟ اظهار داشت: هر چیزی ممکن است، ما قبلا هم آنها را در ینبع هدف قرار داده بودیم، کارخانه روغن آلمان اعلام کرد که کارخانه خود را در ینبع تعطیل می‌کند، ضربه سنگینی به ینبع وارد شده است.

عضو انصارالله بر ادامه اجرای معادله محاصره در برابر محاصره تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم این معادله را کامل اجرا کنیم و فشار‌ها را آن قدر بر عربستان افزایش دهیم تا مجبور شود به محاصره یمن پایان دهد.

وی افزود: چه ضرری به عربستان می‌رسد که مردم یمن بدون محاصره باشند، که سیزده سال است تحت محاصره هستند.

عامر تاکید کرد: ما همچنان به اقدامات خود تا پایان محاصره کشورمان بدون عقب نشینی ادامه خواهیم داد.

وی با بی ارزش خواندن مسئله ارسال پیام به عربستان گفت که اگر برداشتن محاصره یمن و توقف دخالت‌ها و رسیدگی به این ظلم به مردم یمن نباشد، ارسال پیام‌ها ارزشی ندارد، ما هیچ اعتمادی به رژیم جنایتکار سعودی نداریم، ما تجربه زیادی از وقت کشی و مذاکرات بیهوده داریم، به رژیم سعودی که برده آمریکا و اسرائیل است، هیچ اعتمادی نداریم.

از عامر سئوال شد که برخی می‌گویند که عربستان خود را برای حملات هوایی به یمن و برخی شهر‌های یمن آماده می‌کند، اگر مثلا صنعاء‌هدف قرار گیرد، آیا شما توان هدف قرار دادن ریاض را دارید؟ وی تصریح کرد: همان طور که آقای سید عبدالملک از همان اول اعلام کرد که هرگونه تشدید تنش از سوی ما پاسخ خواهد داد، هر تشدید تنش با تشدید تنش بزرگتر جواب داده خواهد شد، نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، هر تشدید تنش با تشدید تنش دردناک و سخت رو‌به‌رو خواهد شد، آنها قبلا این پاسخ ما را تجربه کرده بود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال پیوستن ترکیه و پاکستان به عربستان در حملات به یمن وجود دارد و اگر رخ دهد گزینه شما چه خواهد بود؟ اظهار داشت: هنوز خیلی زود است درباره این موضوع حرف بزنیم، اما به نفع هیچ کس نیست در ظلم به مردم یمن شریک شود، به نفع هیچ کشور اسلامی نیست این ظلم را ادامه دهد و به مردم یمن ظلم کند، ما انتخاب مان کاملا روشن است، هر طرفی که خود را وارد این تجاوز کند، خود راگرفتار خواهد کرد، در عین حال پیام‌های روشنی هست که می‌گوید نمی‌خواهند وارد این حماقت شوند.

از وی سئوال شد که همزمان که شما در جبهه یمن با دشمن هستید، در جبهه ایران هم این رویارویی با آمریکا وجود دارد، بخشی از این تشدید در خلیج فارس با آمریکایی‌ها رخ می‌دهد، سئوالی مطرح است که آیا نوعی هماهنگی میان تهران و صنعاء وجود دارد؟ 

عامر در پاسخ گفت: به نظرم هماهنگی بین خود جبهه دشمن است، اینها هستند که تشدید تنش را در این طرف و آن طرف راه می‌اندازند، ما با ایران برادر و دوست هستیم و منافع مشترک داریم، ما بخشی از محور مقاومت و جهاد هستیم، بخشی از محور حق در برابر محور باطل هستیم، کسی که تنش را بالا می‌برد و تشدید را تحمیل می‌کند، دشمنان هستند، تشدید تنش علیه ما از سمت عربستان آغاز شد، فرودگاه صنعا را هدف قرار داد و نیروهایش را بسیج کرد تا علیه مردم یمن اقدام کند، ما فقط به این تجاوزات پاسخ می‌دهیم و همچنان به هرگونه تشدید تنش پاسخ خواهیم داد.

برچسب ها: انصارالله یمن ، ترکیه ، پاکستان
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