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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳
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نجات ۴۰۷ نفر از غرق‌شدگی در دریای مازندران

5 مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از نجات ۴۰۷ نفر از خطر غرق‌شدگی و ارائه خدمات امدادی به بیش از هزار و ۹۰۰ نفر از مسافران و گردشگران در سواحل استان خبر داد.

جوان آنلاین: غلامعلی فخاری اشرفی شامگاه شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در نوار ساحلی مازندران اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی گردشگران و کاهش حوادث دریایی در ۴۷۰ کیلومتر از سواحل استان در حال اجرا است و نیرو‌های امدادی هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق و اورژانس ۱۱۵ در مناطق مختلف ساحلی مستقر هستند.

به گزارش مهر، وی افزود: از زمان اجرای این طرح، نجاتگران هلال احمر ضمن ارائه خدمات امدادی و پیش‌بیمارستانی به یک هزار و ۹۱۵ نفر، موفق شدند ۴۰۷ نفر را که در معرض خطر غرق‌شدگی قرار داشتند، از آب خارج و نجات دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران ادامه داد: چهار پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ پست گشت سیار موتوری در قالب این طرح فعال هستند و ۷۶ نفر از نجاتگران و کارکنان هلال احمر به همراه ۹۷۶ ناجی غریق در اجرای برنامه مشارکت دارند.

فخاری با بیان اینکه امکانات و تجهیزات قابل توجهی برای اجرای طرح پیشگیری از غرق‌شدگی در سواحل استان به کار گرفته شده است، گفت: ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت از جمله تجهیزات عملیاتی مورد استفاده در این طرح است.

وی تصریح کرد: در فصل تابستان، بخش قابل توجهی از توان عملیاتی هلال احمر مازندران بر پیشگیری از حوادث دریایی و کاهش آمار غریق متمرکز شده تا در صورت وقوع حادثه، عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل هلال احمر مازندران همچنین از ارائه خدمات درمانی و امدادی به گردشگران ساحلی خبر داد و افزود: خدماتی همچون پانسمان، آتل‌بندی، کنترل فشار خون و قند خون و رسیدگی به موارد گرمازدگی به یک هزار و ۹۱۵ نفر ارائه شده و ۳۱ مصدوم نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

بابلسر و چالوس در صدر آمار نجات‌یافتگان

فخاری با اشاره به پراکندگی عملیات نجات در سواحل استان گفت: شهرستان **بابلسر با نجات ۱۸۵ نفر، معادل ۴۶ درصد کل نجات‌یافتگان از آب، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. پس از آن شهرستان چالوس با ۱۲۰ نفر و سهم ۲۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخش عمده افراد نجات‌یافته از آب، مسافران و گردشگران غیربومی بوده‌اند، افزود: ۷۹ درصد معادل ۳۲۲ نفر از نجات‌یافتگان غیربومی، ۱۶ درصد معادل ۶۳ نفر بومی و پنج درصد معادل ۲۲ نفر از اتباع خارجی، شامل اتباع عراقی و افغانستانی، بوده‌اند.

به گفته فخاری، در میان نجات‌یافتگان غیربومی، مسافران استان تهران با ۱۰۳ نفر و سهم ۳۲ درصدی بیشترین تعداد را داشته‌اند و پس از آن خراسان رضوی با ۸۹ نفر و سهم ۲۸ درصدی و استان گلستان با ۲۲ نفر و سهم هفت درصدی قرار دارند.

هشدار هلال احمر درباره شنا در مناطق حادثه‌خیز

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با تأکید بر ضرورت توجه گردشگران به هشدار‌های نیرو‌های امدادی و ناجیان غریق اظهار کرد: ناآگاهی از شرایط بستر دریا و تغییرات توپوگرافی سواحل، ناآشنایی با اصول شنا و وجود جریان‌های شکافنده از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث و غرق‌شدگی در دریا است.

وی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی برخی افراد به توصیه‌های نجاتگران و ورود به مناطق ممنوعه و حادثه‌خیز، خطر وقوع حوادث دریایی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین گردشگران باید برای حفظ جان خود از شنا در نقاط غیرمجاز و خارج از محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق خودداری کنند.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، غرق شدگی ، مازندران
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