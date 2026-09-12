کد خبر: 1379036
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
جامعه » اخبار كلی

تعیین تکلیف اجرای حکم ۴ پرونده مهم کثیرالشاکی در دادستانی تهران

5 بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی دادستانی تهران در سال جاری، به منظور رسیدگی به آخرین وضعیت اجرای احکام ۴ پرونده مهم اقتصادی برگزار شد.

جوان آنلاین: به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران در بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی گفت: این جلسه به مدیریت دادستان و با حضور هیئت مستشاری پرونده‌های مهم دادسرای تهران متشکل از معاونین دادستان، سرپرست دادسرای‌های مربوطه و قضات رسیدگی کننده، جهت رسیدگی به وضعیت ۴ پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری در مورد رمز ارز‌ها و پیش فروش خودرو مربوط به دادسرا‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دادستان تهران افزود: در این جلسات یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی با توجه به اینکه فروش ملک معرفی شده از سوی محکوم علیه جهت پرداخت حقوق مالباختگان به مدت سه سال با مشکل مواجه شده بود؛ مقرر شد ملک مورد نظر دوباره به مرحله مزایده برود و درصورت منتج نشدن به نتیجه، حقوق مالباختگان از محل تقسیم ملک بین شکات، پرداخت شود.

صالحی تصریح کرد: همچنین در مورد یک پرونده اقتصادی مقرر شد رد مال واریزی به حساب سپرده به ارزش یکصد و هفتاد میلیارد ریال به اضافه مازاد پرداختی‌ها توسط محکوم برای اخذ رضایت ۸۰۰ نفر از شکات، بین مالباختگان تقسیم و درخصوص پرداخت باقیمانده بدهی، با توجه به اعلام آمادگی محکوم علیه، ظرف ۲۴ ساعت اقدام شود.

وی گفت: در خصوص یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو، مقرر شد خودرو‌های موجود در کارخانه و گمرک که به جهت رد مال توقیف شده‌اند، به مراجع ذیربط معرفی و تأییدیه‌های لازم جهت فروش و ترخیص جهت پرداخت حقوق مالباختگان اخذ شود.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری ۳۸۶ جلسه به منظور پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی در دادستانی تهران، تأکید کرد: جلسات رصد پرونده‌های مهم کثیرالشاکی به صورت هفتگی برگزار و دادستانی تهران وضعیت این پرونده‌ها را تاحصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.

برچسب ها: دادستانی تهران ، پرونده کثیر الشاکی ، جرایم اقتصادی
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