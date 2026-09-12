کد خبر: 1379031
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بریکس علیه حمله به تأسیسات هسته‌ای

جوان آنلاین: نشست بریکس دیروز در شرایطی به پایان رسید که کشور‌های شرکت‌کننده ضمن موضع‌گیری علیه طیفی از اقدامات مخرب جهانی، از تعرض عمدی به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ابراز نگرانی کردند و خواستار حفاظت از آنها شدند. 
بیانیه پایانی هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، با اشاره به تشدید مناقشات و بحران‌های جاری در جهان، بر ضرورت حفاظت از تأسیسات غیرنظامی تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد. سران کشور‌های عضو بریکس در این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به «حملات عامدانه به تأسیسات غیرنظامی تحت تضمین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» ابراز کردند. رهبران بریکس همچنین نسبت به ادامه مناقشات در نقاط مختلف جهان، افزایش قطبی‌سازی و تضعیف نظم جهانی ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت تقویت امنیت انرژی و تضمین تداوم زنجیره تأمین انرژی تأکید داشتند. در بخش دیگری از بیانیه، اعضای بریکس با تحریم‌های یکجانبه‌ای که مغایر با حقوق بین‌الملل باشند مخالفت کردند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز با تصریح به این نکته که در چارچوب بریکس، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، گفت: «اما همه اعضای این گروه بر این باورند که باید ارز‌های ملی تقویت شوند و تجارت میان کشور‌های عضو با استفاده از ارز‌های ملی انجام شود. با این حال، موضوع ایجاد یک ارز واحد همچنان در دست بررسی است.» 
 شی: بریکس سمت درست تاریخ بایستد
شی جین‌پینگ در نخستین جلسه هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو، ضمن تشریح دستاورد‌های ۲۰ ساله این سازوکار همکاری، بر ضرورت تقویت نقش بریکس در توسعه، صلح و اصلاح حکمرانی جهانی تأکید کرد و گفت چین آماده است با دیگر اعضای این گروه برای کمک به برقراری صلح و آرامش در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس همکاری کند. وی با اشاره به اینکه امسال بیستمین سالگرد همکاری بریکس است، گفت این سازوکار طی دو دهه گذشته به طور مستمر توسعه و گسترش یافته است. به گفته این مقام چینی، بریکس اکنون به تأثیرگذار‌ترین سکوی همکاری میان بازار‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه در جهان امروز تبدیل شده است. رئیس‌جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد کشور‌های عضو بریکس باید قاطعانه در سمت درست تاریخ بایستند و پیشگامان زمانه باشند. به گفته وی، بریکس باید در زمینه توسعه مبتنی بر نوآوری، صلح و ثبات، تعامل و یادگیری متقابل میان تمدن‌ها و همچنین اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی نقش فعال‌تری ایفا کند. 

 پوتین: افول نظام تک قطبی
‌ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، دیروز گفت که نظام تک‌قطبی روابط بین‌الملل به گذشته می‌پیوندد و توازن قدرت به نفع مراکز رشد جدید در جنوب و شرق جهانی در حال بازآرایی است.» پوتین با اشاره به اظهارات جوزف بورل، مسئول پیشین سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا افزود کسانی که به تقسیم جهان به «باغ» و «جنگل» عادت کرده‌اند، برای شکل‌گیری جهان چندقطبی دشواری ایجاد می‌کنند. نارندرا مودی روز شنبه در سخنرانی آغازین هجدمین اجلاس گروه بریکس در دهلی نو خطاب به کشور‌های جنوب جهان اظهار کرد: این کشور‌ها باید «شکل‌دهنده قانون» باشند نه «گیرنده قانون» و هند آماده است رهبری این گذار را بر عهده بگیرد. وی گفت: «در حالی که کشور‌های جنوب جهان در «ردیف اول» چالش‌های جهانی قرار دارند، وقتی صحبت از تصمیم‌گیری می‌شود، در «ردیف آخر» قرار دارند.» مودی بیان کرد: «ساختار فعلی حکومت جهانی شبیه یک هرم است قدرت و تصمیم‌گیری در رأس آن متمرکز است، در حالی که لایه‌های پایین‌تر شامل کشور‌هایی هستند که تحت تأثیر این تصمیمات قرار می‌گیرند، اما قادر به شکل‌دهی به آنها نیستند.» نخست‌وزیر هند همچنین در سخنرانی خود در اجلاس بریکس، یک نقشه راه ۱۰ ماده‌ای برای حکومت جهانی کشور‌های عضو این گروه پیشنهاد داد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بریکس ، ایران ، انرژی اتمی
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