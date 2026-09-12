دوباره بازی «مذاکره - نفت» ترامپ

جوان آنلاین: در شرایطی که ترامپ هر روز ادعا میکند کنترل تنگه هرمز در اختیار ارتش امریکا قرار دارد تا از این طریق نشان دهد واشینگتن در عرصه میدانی دستاوردهای قابلتوجهی در برابر ایران داشته است، اظهارات اخیر وی روایت دیگری را بازگو میکند. او دوباره مدعی شد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت تا با این شوک درمانی تکراری، قیمت نفت را که در حال اوج گرفتن است کاهش دهد. همزمان، یک مقام ارشد ایرانی گفت که برخلاف ادعاهای ترامپ، او تلاش میکند به میز مذاکره با تهران بازگردد؛ اقداماتی که نشان میدهد بسته ماندن تنگه هرمز و همزمانی آن با تحولات یمن و افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولتمردان کاخ سفید را در وضعیت دشواری قرار داده که برای خروج از این بحران خودساخته تقلا میکنند.
به گزارش «جوان»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در زمان آغاز تجاوز به ایران تصور میکرد که میتواند در مدت کوتاهی با حملات گسترده هوایی خسارات سنگینی به ایران وارد کرده و اهداف اعلامی خود را محقق کند، اما در هفتمین ماه جنگ، روند تحولات برخلاف سیاستهای واشینگتن پیش میرود، تا جایی که ترامپ نیز در روزهای اخیر از رویکرد تقابلی به سمت کاهش تنشها گرایش پیدا کرده است. رئیسجمهور امریکا جمعه شب در تلاش برای پایین آوردن قیمت نفت گفت که جنگ با ایران پایان مییابد. دونالد ترامپ این بار در ایرلند تلاش کرد قیمت جهانی نفت را پایین آورد و مدعی شد: جنگ در ایران بسیار زود به پایان میرسد. او همچنین در گزافهگویی تکراری خود ادعا کرد که امریکا بر تنگه هرمز تسلط دارد. ترامپ این را هم باز گفت که جنگ با ایران احتمالاً پس از انتخابات میاندورهای به پایان میرسد.
ترامپ در روزهای اخیر چندین بار ادعا کرده که احتمالاً جنگ با ایران پس از پایان انتخابات کنگره به پایان خواهد رسید. اگرچه برخی ناظران معتقدند ممکن است او در نهایت پیروزی نمادین خود را اعلام کند، اما همچنان دورنمای روشنی از اینکه آیا ترامپ به اهداف اعلامی خود دست یافته است دیده نمیشود.
ترامپ هر بار که قیمت نفت اوج میگیرد، تلاش میکند با گفتاردرمانی و القای این موضوع که تنشها در حال کاهش است، به بازارهای انرژی شوک وارد کرده و مانع از آن شود که اقتصاد جهانی بیش از این دچار بحران شود، اما بازارها دیگر چندان به اظهارات ترامپ توجه نمیکنند و تحت تأثیر تحولات میدانی، مسیر خود را تعیین میکنند.
ترامپ به دنبال مذاکره
هرچند مقامات واشینگتن ظاهراً اینگونه القا میکنند که قصدی برای توافق با ایران ندارند و میتوانند با اعمال فشارهای اقتصادی به اهداف خود دست یابند، اما به نظر میرسد در پشت پرده سیگنالهایی به تهران ارسال کردهاند که نشان میدهد خواهان فعالکردن دوباره مسیر دیپلماسی هستند.
شبکه المیادین دیروز به نقل از یک مقام بلندپایه امنیتی و سیاسی ایرانی نوشت: برخلاف ادعاها و اظهارات تهدیدآمیز و زورگویانه، ترامپ در تلاش است به مذاکرات با ایران بازگردد. این مقام ارشد ایرانی تأکید کرد: ترامپ و تندروهای دولتش دریافتهاند که نمایشهای نظامی تنشزا در برابر ایران، سرانجامی جز شکست ندارد، بهویژه پس از حملات اخیر که آنها تلاش میکنند تأثیر و نتایج آن را پنهان کنند. وی افزود: «بازارهای جهانی انرژی پیامهای میدانی و نظامی ما را بهدرستی دریافت کردهاند. قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۰ دلار رسیده است و احتمال افزایش بیشتر آن وجود دارد. حملات سنگین ما به پایگاههای امریکایی در منطقه و آزمایش موفق یک موشک جدید ضدکشتی، پیامهایی مستمر هستند.»
با توجه به اظهارات این مقام ایرانی، این احتمال دور از ذهن نیست که نشست روز دوشنبه ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز با ابتکار ترامپ برگزار شود تا در صورت دستیابی به توافقات منطقهای، او بتواند خود را از این معرکه کنار بکشد.
از سوی دیگر، اظهارات مقامات امریکایی نیز نشان میدهد که رویکرد ادامه تقابل با تهران در واشینگتن ظاهراً رنگ باخته است. تد کروز، سناتور جمهوریخواه امریکا که پیش از این طرفدار جنگ با ایران بود، در تازهترین اظهارات خود در گفتوگو با پولیتیکو درباره پیامدهای اقتصادی درگیری احتمالی با ایران هشدار داد و گفت هرگونه رویارویی نظامی در خاورمیانه موجب افزایش قیمت بنزین خواهد شد. کروز با بیان اینکه تقریباً هیچ احتمالی وجود ندارد که ترامپ ایران را به عراق دیگری تبدیل کند، گفت که معتقد نیست ترامپ صدها هزار نیروی نظامی امریکا را برای اشغال طولانیمدت به ایران اعزام کند یا تلاش کند این کشور را به یک «آرمانشهر دموکراتیک» تبدیل کند.
در روزهای اخیر، تشدید تنشها در تنگه هرمز و حملات ایران به ناوهای امریکایی که گفته میشود با استفاده از نسل جدید موشکها انجام شده، دولتمردان کاخ سفید را به بازنگری در سیاستهای خصمانه خود واداشته است، زیرا امریکاییها به این باور رسیدهاند که با حملات هوایی صرف نمیتوانند به اهداف خود دست یابند و هرچه این جنگ طولانیتر شود، تبعات اقتصادی آن برای جهان نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، علاوه بر تنگه هرمز که در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار دارد، در تنگه بابالمندب نیز طی روزهای گذشته تحولاتی به نفع محور مقاومت رخ داده که میتواند بر بازارهای انرژی تأثیر منفی بگذارد، زیرا بسته شدن همزمان دو تنگه راهبردی میتواند قیمت نفت را به سطوحی بالاتر از نرخهای کنونی برساند.