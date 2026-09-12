قطر خواستار پایان مصونیت رژیم صهیونیستی از مجازات شد

جوان آنلاین: جاسم الحمادی، سفیر و نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد، بر ضرورت تغییر رویکرد جامعه جهانی در قبال مصونیت رژیم صهیونیستی از مجازات تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، وی خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای پایان دادن به اقدامات هولناک رژیم صهیونیستی و حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین شد.
الحمادی گفت: تغییر این باور در جامعه بینالمللی که اسرائیل از مجازات مصون است، از طریق اتخاذ اقدامات عملی میتواند به این اعمال هولناک پایان دهد و مردم فلسطین را قادر سازد حق خود برای تعیین سرنوشت را اعمال کنند.
وی افزود: مصونیت اسرائیل از مجازات، این رژیم را تشویق میکند به نقض حقوق مردم فلسطین ادامه دهد و از اجرای قطعنامههای بینالمللی و به رسمیت شناختن حق فلسطینیها برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل خود سر باز زند.