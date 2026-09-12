کد خبر: 1379020
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

پیشروی نیرو‌های مسلح یمن در تعز و تسلط بر مواضع راهبردی

5 نیرو‌های مسلح یمن در جریان درگیری با شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در حومه استان تعز، به پیشروی قابل‌توجهی دست یافته و چند نقطه راهبردی را در «نجد القسم» و «المسراخ» تصرف کردند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه انصارالله، نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در درگیری با مزدوران سعودی در اطراف تعز، موفق شدند ضمن پیشروی در جبهه‌های مختلف بر مواضع راهبردی در مناطق نجد القسم و المسراخ مسلط شوند.

به گزارش ایرنا، «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اخیرا در تشریح عملیات جدید نیرو‌های این کشور علیه شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان بویژه در مناطق ساحل غربی یمن گفت که در این عملیات، مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد و هفت لشکر نظامی نیرو‌های دشمن شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفت.

نیرو‌های مسلح یمن در همین راستا، کنترل پایگاه‌های خالد و جبل النار و مقر نیرو‌های شبه نظامی در ساحل غربی را به دست گرفتند.

این نیرو‌ها همچنین موفق شدند که کنترل چند جزیره و همچنین مناطق الخوخه و حیس در بخش جنوبی استان ساحلی الحدیده در دریای سرخ و الوازعیه در استان تعز را به دست بگیرند. مساحت کل الخوخه و حیس بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.

تحولات در ساحل غربی یمن را نمی‌توان صرفاً یک دور دیگری به شمار برد، زیرا ارتش یمن موفق شد که شهر و بندر راهبردی «المخا» در ساحل غربی یمن را به کنترل خود درآورد.

پیشروی ارتش یمن و عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در مناطق ساحل غربی یمن باعث شد تا نیرو‌های مسلح یمن در موقعیتی حساس‌تر و تعیین کننده‌تر در امتداد دریای سرخ قرار گیرند و به تنگه باب‌المندب نزدیک‌تر شده و کنترل خود را بر این آبراهه حیاتی تقویت کنند.

برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی ، باب المندب ، دریای سرخ
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