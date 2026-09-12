روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» درباره جلسه آتی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شماری از کشور‌های ساحلی خلیج فارس در شهر صلاله عمان نوشت: باید به دستاورد‌های این نشست خوشبین باشیم، زیرا نتایج این گردهمایی کلیدی برای توقف خصومت‌ها و صلح پایدار در منطقه حیاتی تلقی می‌شود.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون در سرمقاله شماره امروز خود با عنوان 'همه نگاه‌ها به صلاله' نوشت: دیپلماسی پایدار برابر عناصری که بر تداوم درگیری اصرار دارند، اجتناب ناپذیر است، زیرا خاورمیانه با بحران اعتماد روبروست و از طرفی، تشدید دوباره تنش‌ها خطوط عرضه جهانی را در معرض توقف کامل قرار داده است.

به گزارش ایرنا، در ادامه این سرمقاله آمده است: برای نخستین بار سازمان تجارت جهانی با صدور هشداری اضطراری اعلام کرد که تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در کشتیرانی ناشی از درگیری‌ها و تعرفه‌های گسترده، همچنان چشم‌انداز زنجیره‌های تأمین جهانی و هزینه‌های حمل‌ونقل را تیره و تار می‌کند. این هشدار باید در کنار هشدار آژانس بین‌المللی انرژی مد نظر قرار گیرد؛ هشداری مبنی بر اینکه به دلیل عدم پیشرفت در مهار بی‌ثباتی‌ها، عرضه و تقاضای جهانی نفت بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

اکسپرس تریبیون نوشت: تحولات یمن و چالش کاهش صادرات نفت از کشور‌های عرب نیز به مسائل فعلی اضافه شده است. در میانه این تحولات، نکته امیدوارکننده این است که قرار است شهر بندری صلاله در عمان روز دوشنبه این هفته میزبان وزیران امور خارجه ایران و کشور‌های ساحلی خلیج فارس باشد تا برای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز، «توافقی موقت» حاصل شود.

این روزنامه پاکستانی افزود: هرگونه بیانیه‌ای که در صلاله صادر شود در راستای امنیت پایدار و باید مایه دلگرمی همگان باشد و تعهدی را از سوی طرف‌های درگیر برای پایان فوری خصومت‌ها تضمین کند.

اکسپرس تریبیون نوشت: تضمین تردد بی‌وقفه کشتی‌های تجاری برای نجات جهان از رکودی دیگر امری حیاتی است و سرانجام اینکه اظهارات دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای که واکنش متقابل ایران درباره جنگ را درپی داشته، اقدامی خودخواهانه و مغایر با چشم‌انداز امنیت جمعی است لذا زمان آن فرا رسیده است که به این روایت جنون‌آمیز پایان داده شود.

به گزارش ایرنا، صلاله مرکز استان ظفار پادشاهی عمان روز دوشنبه ۲۳ شهریور میزبان یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای پس از آغاز جنگ علیه ایران و یا حتی در یک دهه گذشته است. نشستی که با حضور ایران، عراق و برخی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برگزار می‌شود تا شاید راهی برای کاستن از تنشی در منطقه باشد که در حال حاضر مهمترین چالش کشور‌های حاشیه خلیج فارس است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۰ شهریور و پس از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره برگزاری این نشست، برگزاری آن را تایید و تاریخ این برگزاری را روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه اعلام کرد.

به گفته بقائی، در این نشست علاوه بر بررسی موضوعات منطقه‌ای، نتایج مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیر‌های امن کشتیرانی در تنگه هرمز نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.