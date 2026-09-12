کد خبر: 1379010
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
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صنعا: اگر عربستان محاصره و تجاوز را پایان ندهد، معادله علیه آن تغییر خواهد کرد

5 رئیس کمیته نظامی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد اگر عربستان محاصره و تجاوز خود علیه این کشور را پایان ندهد، معادله علیه این کشور و تجمعات نیرو‌های وابسته به آن تغییر خواهد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، سرلشکر یحیی الرزامی، رئیس کمیته نظامی نیرو‌های مسلح یمن در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره هشدار داد: اگر عربستان به سمت صلح شرافتمندانه حرکت نکند و توافق تبادل اسرا را اجرا نکند، سرنوشت آن تسلیم خواهد بود.

به گزارش ایرنا، جلال الرویشان، معاون نخست‌وزیر یمن در امور دفاع و امنیت نیز در گفت‌و‌گو با المسیره تأکید کرد: یمن بر اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» مصمم است.

وی افزود: عربستان باید تحولات و تاریخ معاصر ملت «ایمان و حکمت» را به‌دقت بررسی کند.

الرویشان همچنین از نیرو‌های وابسته در داخل یمن خواست به مسیر درست بازگردند و گفت اگر آنها اصرار داشته باشند که ابزار عربستان باشند، سرنوشتشان شکست خواهد بود.

معاون نخست‌وزیر یمن در امور دفاع و امنیت تأکید کرد که برای نیرو‌های مسلح یمن دشوار نیست که چنین عملیات نظامی را اجرا کنند و این توانمندی در عملیات «والله أشد بأساً وأشد تنکیلاً» در سراسر ساحل غربی به نتیجه رسید.

الرویشان تصریح کرد: صنعا تأکید دارد که در برابر شکست و تسلیم مقاوم است و عربستان باید این موضوع را درک کند.

وی در ادامه گفت: یمن همواره به دنبال صلح شرافتمندانه بوده و خواهد بود، اما این موضوع با گوش شنوا از سوی عربستان مواجه نشده است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که پیشروی ارتش یمن و عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در مناطق ساحل غربی یمن باعث شد تا نیرو‌های مسلح یمن در موقعیتی حساس‌تر و تعیین کننده‌تر در امتداد دریای سرخ قرار گیرند و به تنگه باب‌المندب نزدیک‌تر شده و کنترل خود را بر این آبراهه حیاتی تقویت کنند.

«یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اخیرا در تشریح عملیات جدید نیرو‌های این کشور علیه شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان بویژه در مناطق ساحل غربی یمن گفت که در این عملیات، مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد و هفت لشکر نظامی نیرو‌های دشمن شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفت.

نیرو‌های مسلح یمن در همین راستا، کنترل پایگاه‌های خالد و جبل النار و مقر نیرو‌های شبه نظامی در ساحل غربی را به دست گرفتند.

این نیرو‌ها همچنین موفق شدند که کنترل چند جزیره و همچنین مناطق الخوخه و حیس در بخش جنوبی استان ساحلی الحدیده در دریای سرخ و الوازعیه در استان تعز را به دست بگیرند. مساحت کل الخوخه و حیس بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، دریای سرخ
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