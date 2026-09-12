جوان آنلاین: از دویچهوله، مقامهای بلغارستان تحقیقات درباره آتشسوزی در یک مرکز نگهداری مهمات متعلق به شرکت تسلیحاتی «اِمکو» را آغاز کردهاند. مهمات تولیدشده توسط این شرکت در اوکراین مورد استفاده قرار میگیرد و مقامهای بلغاری احتمال خرابکاری را نیز در این حادثه منتفی ندانستهاند.
به گزارش ایرنا، به گفته پلیس، آتشسوزی شامگاه جمعه در این مرکز در نزدیکی روستای «تسارِوا لیوادا» رخ داد. این حادثه پس از وقوع آتشسوزی مشابه در یکی دیگر از مراکز شرکت اِمکو در ماه اوت روی داده است.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد شعلههای آتش آسمان شب منطقه را روشن کرده بود. هنوز میزان کامل خسارت مشخص نیست، اما تاکنون گزارشی درباره تلفات جانی منتشر نشده است.
پلیس محلی اعلام کرده است که در حال حاضر خطری متوجه مردم منطقه نیست و کارکنان این مرکز تخلیه شدهاند. همچنین محدوده اطراف محل حادثه تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
«ایوان دِمِردژیِف»، وزیر کشور بلغارستان، روز شنبه از آغاز تحقیقات خبر داد و گفت پروندههای قبلی مربوط به آتشسوزیهای مشابه در انبارهای این شرکت و سایر شرکتها بررسی خواهد شد تا ارتباط احتمالی میان این حوادث یا الگوی مشابهی شناسایی شود.
«اسلاوچو دیمیِف»، مدیر تاسیسات تولید شرکت اِمکو، نیز وقوع آتشسوزی را تایید کرد و گفت این مرکز عمدتا محل نگهداری مهمات بوده و مقدار محدودی مهمات با کالیبر متوسط نیز در آن نگهداری میشده است.
وی خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر برای حفاظت از تاسیسات تسلیحاتی شد و گفت اگر در نهایت مشخص شود که این مراکز هدف حمله قرار گرفتهاند، موضوع تنها حمله به یک شرکت نیست، بلکه حمله به منافع ملی بلغارستان محسوب میشود.