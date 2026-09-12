متهم ۴۰۰ میلیاردی پرونده مالی در ازنا دستگیر شد

جوان آنلاین: سرهنگ فرهاد ابدال چگنی عصر امروز شنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی صدور حکم جلب و دستور قضایی مبنی بر پیگیری اختلافات مالی مربوط به حساب‌های یک شرکت خصوصی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی با مراجع قضایی، محل حضور فرد موردنظر را شناسایی کردند.

به گزارش مهر، وی افزود: مأموران انتظامی با رعایت کامل ضوابط و در راستای اجرای حکم دادگاه، فرد مذکور را برای سیر مراحل رسیدگی حقوقی و تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها و شفاف‌سازی حساب‌های مالی شرکت، دستگیر و به مرجع قضایی تحویل دادند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: پلیس در چارچوب قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی، مجری دستورات قضایی است و این پرونده نیز جهت حل‌وفصل دعاوی مالی، در روال قانونی خود قرار گرفته است.