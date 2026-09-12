جوان آنلاین: از کرملین، این سخنان را ولادیمیر پوتین روز شنبه در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس در دهلینو پایتخت هند بیان کرد.
به گزارش ایرنا، رئیسجمهور روسیه با اشاره به تحولات بینالمللی افزود: به نظر میرسد، تشکیل یک جهان چندقطبی به راحتی در دسترس نیست، بلکه تحقق آن با مقاومت کسانی مواجه میشود که عادت دارند اساساً به شیوههای استعماری فکر کنند، جهان را به یک باغ شکوفا و یک جنگل وحشی تقسیم و به هزینه دیگران زندگی کنند.
وی تصریح کرد: این افراد حاضر به پذیرش واقعیت در حال تغییر نیستند و تلاش میکنند تا رقبای رو به رشد را به هر طریق ممکن مهار کنند.
پوتین تصریح کرد: آنها از همه ابزارها، از جمله جنگهای تعرفهای، تحریمهای نامشروع، تلاش برای دیکتاتوری اقتصادی، باجگیری، دخالت در امور داخلی و اعمال زور بیرحمانه، استفاده میکنند.
وی هشدار داد: در نتیجه اقدامات کشورهای حامی روند یکجانبهگرایی، تنشهای دیرینه دوباره شعلهور میشوند و آنها درگیریها و اختلافات جدیدی را برمیانگیزند. در نتیجه، کل سیستم روابط بینالملل در حال شکست است و اثربخشی تعدادی از ساختارها و نهادهای چندجانبه کاهش یافته است.
رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، روسیه اهمیت زیادی برای حفظ و تقویت نقش محوری سازمان ملل متحد در امور جهانی قائل است.
وی یادآور شد: منشور سازمان ملل متحد با وجود تلاشهای برخی کشورها برای جایگزینی آن با نوعی نظم مبتنی بر قوانینی که معلوم نیست چه کسی وضع کرده است، منبع کلیدی حقوق بینالملل است.
پوتین با تأکید بر اهمیت همکاری در گروه بریکس برای بهبود کیفیت عملکرد سازمان ملل گفت: این روند با گسترش شورای امنیت و افزایش نمایندگی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تسهیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بهینهسازی نهادهای مدیریت اقتصادی جهانی شامل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز مدتهاست که به تعویق افتاده است.
در این نشست که با موضوع «حکمرانی جهانی فراگیر و تقویت چندجانبهگرایی» برگزار شد، پوتین تأکید کرد: در چارچوب نظم جهانی چندقطبی در حال ظهور، همکاری برای تقویت چندجانبهگرایی واقعی، مشارکت دادن کشورهای بیشتر در سازوکارهای حکمرانی جهانی و تضمین صلح و ثبات بینالمللی به منظور دستیابی به رفاه و آسایش جهانی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی با اشاره به همکاری کشورهای عضو گروه بریکس در زمینههای سیاست و امنیت، اقتصاد و امور مالی، فرهنگ و حوزههای بشردوستانه اظهار داشت: بریکس در واقع بزرگترین انجمن در جهان امروز است؛ کشورهای ما یک سوم مساحت زمین را در بر میگیرند، ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تولید و تقریباً نیمی از جمعیت کره زمین در کشورهای ما زندگی میکنند و علاوه بر این از ظرفیت فکری، فناوری گسترده و قدرتمندی برخوردار هستند.
پوتین با یادآوری اقدام چین و سایر کشورهای عضو بریکس در تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی اظهار داشت: ابتکارهای روسیه در زمینه توسعه زیرساختهای پرداخت، تسویه حساب و سپردهگذاری در بریکس و ایجاد سازوکار سرمایهگذاری جدید، بیمه اتکایی و تبادل غلات در چارچوب همکاری بین کشور عضو این گروه، در توسعه همکاری بین اعضا سازنده بودهاند.
وی افزود: اجلاس سران بریکس در دهلینو بیانگر آن است که این گروه، چشماندازهای گستردهای برای کار مشترک در راستای گسترش همکاریهای سودمند متقابل و افزایش اثربخشی سیستم حاکمیت جهانی برای تضمین چندقطبی بودن و عدالت واقعی در امور جهانی دارد.
در این نشست، رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، چین، مصر، آفریقای جنوبی و اندونزی، نخستوزیران هند و اتیوپی، وزیر امور خارجه برزیل و ولیعهد ابوظبی نیز حضور داشتند.