ادعای سنتکام درباره تداوم محاصره دریایی ایران

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز شنبه با انتشار پیامی مدعی شد که تاکنون مسیر ۱۰۰ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «دیوار فولادی» تغییر داده است.

به گزارش مهر، این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیرو‌های دفاعی ایران مدعی شد: از زمان ازسرگیری محاصره موسوم به «دیوار فولادی» علیه ایران توسط آمریکا در ۶۰ روز گذشته، سنتکام مسیر ۱۰۰ کشتی تجاری را تغییر داده است. نظامیان آمریکایی همچنان با تمرکز کامل بر این مأموریت متمرکز هستند.

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعا‌های مشابهی را مطرح کرده بود.