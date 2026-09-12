واکنش بحرین به برگزاری نشست احتمالی درباره تنگه هرمز

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه بحرین روز شنبه در پی انتشار گزارش‌هایی درباره برگزاری نشست وزارتی پیشنهادی درباره تحولات تنگه هرمز اعلام کرد که این کشور در نشست مذکور شرکت نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، با وجود گزارش‌ها درباره حملات متعدد آمریکا از خاک بحرین به سمت ایران از آغاز جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴، وزارت خارجه بحرین تصریح کرده است که پیش از ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران، در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نمی‌کند.

وزارت خارجه این کشور با اعلام اینکه که این موضع پیشتر از طریق کانال‌های رسمی به مقامات عمان ابلاغ شده است، مدعی شده است که این به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های صادقانه مسقط یا بی‌اعتنایی به تعهد بحرین به گفت‌و‌گو به‌عنوان راهکار حل اختلافات نیست.