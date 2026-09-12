مسکو: اوضاع در منطقه خلیج فارس نگران کننده است

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه امروز شنبه ۲۱ شهریورماه در اظهاراتی درباره وضعیت منطقه غرب آسیا گفت: مسکو نگران اوضاع منطقه خلیج فارس است؛ وضعیت در آنجا در حال بیثبات شدن است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: بیثباتی در منطقه خلیج فارس خطر تشدید تنش را به همراه دارد و به نظر میرسد اوضاع تحت کنترل نیست.
ابراز نگرانی پسکوف در حالی است که قرار است روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه نشست وزرای خارجه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور عمان برگزار شود.
طبق گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، روز دوشنبه در عمان برگزار خواهد شد و در آن علاوه بر دیگر مباحث منطقهای، درباره نتایج مذاکرات ایران-عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.