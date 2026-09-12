جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی امروز (شنبه) در بیانیهای اعلام کرد که همزمان با افزایش تنشها و تحولات امنیتی در منطقه، نیروهای این رژیم در تمامی بخشها در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه ارتش رژیم اشغالگر، این تصمیم در آستانه و همزمان با برگزاری مراسمهای سال نو عبری اتخاذ شده و نیروهای نظامی در جبهههای مختلف در سطح بالایی از آمادگی قرار دارند.
اعلام آمادهباش سراسری ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت میگیرد که سطح تنش و نگرانیهای امنیتی در منطقه افزایش یافته است.
مناسبتهای مذهبی و تجمعات عمومی در سرزمینهای اشغالی نیز معمولا از سوی نهادهای امنیتی این رژیم بهعنوان دورههایی با حساسیت بالاتر ارزیابی میشوند.
مقامهای نظامی اسرائیلی در چنین شرایطی با افزایش سطح آمادگی نیروها، تلاش میکنند امکان واکنش سریع به هرگونه تهدید یا تحول امنیتی در جبهههای مختلف را فراهم کنند.