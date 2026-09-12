جوان آنلاین: الکسی لیخاچف، مدیرکل روساتم، در گفتوگو با "اسپوتنیک" درباره چشمانداز گسترش حضور روساتم در غرب آسیا از جمله از طریق کشورهای شریک بریکس، گفت: ما در خاورمیانه فعالانه کار میکنیم و ایران اولویت ما خواهد بود و باقی میماند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: بحران ایران هنوز بهطور کامل حل نشده است، اما ما در حال بازگرداندن تعداد نیروهای خود هستیم و دهها نفر را برای ساخت و نگهداری واحد اول اعزام میکنیم.
لیخاچف تاکید کرد: بسیار امیدوارم دوستان ایرانیمان به کار در سایتهای جدید بروند. اینها واحدهای بزرگ و کوچک هستند. توافق ما با آنها حاصل شده است.
لیخاچف در ادامه اظهار داشت: درباره دیگر کشورهای این منطقه، ما با امارات متحده عربی بسیار فعالانه همکاری میکنیم. بیش از نیمی از محصول اورانیوم غنیشده را به نیروگاه هستهای براکه تحویل میدهیم و امیدواریم حضور خود را گسترش دهیم؛ و البته همیشه آماده کمک به ایجاد ظرفیتهای هستهای جدید هستیم.
وی همچنین در ادامه گفت: یکی دیگر از همسایگان ایران، ارمنستان است و در آنجا موضوع نهتنها تمدید نیروگاه اتمی متسامور، بلکه ساخت ظرفیتهای هستهای جدید نیز مطرح است. بسیار امیدواریم در این مسیر پیش برویم.