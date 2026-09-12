آزادی ۲۱۰ اسیر یمنی از بند مزدوران سعودی

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، عبدالقادر المرتضی، امروز شنبه اعلام کرد: ۲۱۰ نفر از اسرای این کشور، از زندانهای عربستان سعودی در ساحل غربی یمن آزاد شدند. این افراد از جمله کسانی بودند که در آخرین توافق بر تبادل، بر سر آزادی آنها توافق شده بود، اما عربستان در نهایت لجاجت، آن توافق را اجرایی نکرد.
به گزارش مهر، وی اعلام کرد: در عملیات «وَلله أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنکیلاً» همه این اسرا و صدها نفر از زندانیان دیگر، پس از اخراج مزدوران سعودی از منطقه ساحل غربی، آزاد شدند.
المرتضی در ادامه گفت: اسرای یمنی ۵ تا ۸ سال را در زندانهای مزدوران در ساحل غربی گذرانده بودند و همگی از اسرای جنگی هستند.
وی با تأکید بر اینکه عربستان باید از رخدادهای ساحل غربی درس بگیرد و برای تکمیل تبادل اسرا پیشقدم شود، تصریح کرد: ما آمادگی خود را برای تکمیل تبادل اسرا اعلام میکنیم.
از سوی دیگر محمد مفتاح سرپرست نخستوزیری یمن نیز در مراسم استقبال از اسرای آزاد شده گفت: اگر عربستان، صلح شرافتمندانه را بپذیرد، از یمن خارج شود و مسئولیتها و پیامدهای تجاوز خود را بپذیرد، ما آمادهایم.
وی خطاب به عربستان گفت که ملت یمن مصمم است آزادی و حاکمیت خود را به دست آورد و به هر قیمتی خاک خود را آزاد کند.