جوان آنلاین: به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌کند. بر اساس استاندارد‌های ناتو، رهگیری ۱۴۰ موشک نیازمند ۲۸۰ موشک رهگیر است.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور اوکراین در این باره ادامه داد: نسبت، یک به دو است. با این حال، شما هرگز نمی‌توانید ماهانه ۲۸۰ موشک برای سامانه‌های «پاتریوت» دریافت کنید؛ حتی تأمین ۱۰۰ موشک هم چالشی بزرگ خواهد بود. اما خواسته من همین است: در اختیار داشتن ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک رهگیر برای ماه‌های دشوار و سرد پیش‌رو.

ولودیمیر زلنسکی سپس اضافه کرد: آیا آمریکایی‌ها حاضر خواهند بود بخشی از ذخایر خود را در اختیار ما قرار دهند؟ نمی‌دانم. باید دید چه می‌شود.