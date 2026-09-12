کد خبر: 1378994
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴
سیاست » اخبار کلی

سخنگوی کمیسیون انرژی: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در کاهش مصرف بنزین تهران اثرگذار است

5 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کاهش هزینه یا رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در کاهش مصرف سوخت و بار ترافیکی تهران مؤثر باشد، گفت: اگر استفاده از حمل‌ونقل عمومی رایگان برای مردم نهادینه شود، قطعا در میان‌مدت و بلندمدت تأثیر زیادی بر مصرف بنزین در تهران بزرگ خواهد داشت.

جوان آنلاین: رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره تأثیر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بر کاهش مصرف سوخت و بار ترافیکی گفت: ما در تهران حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که بخشی از این میزان مربوط به حمل‌ونقل عمومی است و بخش اعظمی از ناوگان جابه‌جایی مردم را تاکسی‌ها، اسنپ، تپسی و موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند.

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به مردم فشار وارد می‌کند

وی در ادامه با اشاره به شرایط حمل‌ونقل عمومی در روز‌های اخیر اظهار کرد: در این روز‌ها نیز متأسفانه علی رغم اینکه سهمیه اسنپ، تپسی و تاکسی‌های اینترنتی کاهش پیدا نکرده و همان سهمیه قبلی را دارند، کرایه‌ها افزایش پیدا کرده است و این موضوع فشار زیادی را به اقشار ضعیف وارد می‌کند؛ به‌ویژه افرادی که وسیله نقلیه ندارند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی، شامل مترو، اتوبوس، بی‌آرتی و همه این وسایل، تأثیر بسزایی دارد و مردم تمایل پیدا می‌کنند که از وسایلی که رایگان هستند استفاده کنند.

رایگان شدن حمل ونقل عمومی در تهران تاثیر مثبتی به همراه داشته است

سپهوند با بیان اینکه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در مدت اخیر نیز آثار مثبتی داشته است گفت: در این مدت تأثیر خوبی داشته، اما این موضوع زمانی می‌تواند اثرات خود را به شکل جدی نشان دهد که نهادینه شود و به صورت موقت نباشد. اگر برای مردم جا بیفتد و نهادینه شود که وقتی به ایستگاه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌توانند به صورت رایگان جابه‌جا شوند، قطعا در میان‌مدت و بلندمدت تأثیر خیلی زیادی در مصرف بنزین در تهران بزرگ خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: اجرای این طرح در این مدت تأثیر خوبی به همراه داشته است. این درست نیست که بگوییم در کاهش مصرف سوخت و کاهش بار ترافیک اثری نداشته است. زمانی که نهادینه شود، اثرات خود را بیشتر نشان خواهد داد.

برچسب ها: کمیسیون انرژی مجلس ، حمل و نقل عمومی ، کاهش مصرف سوخت
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