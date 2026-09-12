جوان آنلاین: انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی عصر شنبه در مصاحبه اختصاصی با اندیتیوی بیان کرد: در میان کشورها تمایلی به پذیرش ریشههای رویارویی با ایران وجود ندارد. محکوم کردن حملات ایران با رسیدگی به اقدام اولیهای که موجب آغاز این جنگ شده، مغایرت ندارد. جنگ علیه ایران به دلیل تجاوز اولیه ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، اما بسیاری از کشورها تمایلی به بیان حقایق ندارند.
به گزارش ایسنا، نخستوزیر مالزی در پاسخ به این سوال که آیا ایران و ایالات متحده هر دو «مواضع حداکثری» اتخاذ میکنند، گفت: به هر حال رسیدن به یک راهحل مسالمتآمیز ضروری است. اگر فقط بتوانیم آن نوع درک از یک راهحل مسالمتآمیز را تضمین کنیم، توقف خشونت مهم است. اما در این صورت باید عدالت را اجرا کنیم.
وی افزود: اکنون چگونه آن را حل میکنید؟! خشونت را متوقف کنید. منظورم خشونتی است که توسط ایالات متحده یا اسرائیل علیه ایران انجام میشود. من با آن موافقم.
انور ابراهیم در ادامه تاکید کرد: توقف جنگ و خصومتها هم ایالات متحده و هم ایران را تحت تاثیر قرار میدهد و البته هیچ تضادی در این مورد وجود ندارد. اما چرا برخی کشورها اکراه دارند که بگویند علت این جنگ چیست؟ علت این جنگ تجاوزی بیدلیل علیه یک کشور است. این برای من کاملا واضح است.
او به تجاوز و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه نیز پرداخت و گفت: مسئله غزه یا فلسطین لزوما مسئله جدیدی نیست، یا به خاطر حماس نیست بلکه حماس ۲۰ یا ۳۰ سال پیش بوده، اما این درگیری ۷۰ سال است که وجود دارد، بدون حماس.
ابراهیم تاکید کرد: اقدامات اسرائیل علیه حماس، تروریسم دولتی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این منطق، پاکستان در کشمیر علیه هند تروریسم دولتی انجام میدهد، گفت: خیر من تا این حد پیش نمیروم. میدانم که گفتن این موضوع در هند حساس است.
همزمان با اینکه هند میزبان اجلاس دو روزه بریکس است، نخستوزیر مالزی نیز به آنجا سفر کرده و این اظهارنظرات را در حاشیه اجلاس مطرح کرده است.