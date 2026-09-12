انصارالله جزئیات عملیات گسترده در ساحل غربی یمن را اعلام کرد

جوان آنلاین: جنبش انصارالله یمن برای نخستینبار جزئیات عملیات نظامی ساحل غربی یمن را که از سوم سپتامبر آغاز شده بود، اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، این عملیات با درگیریها در جبهه الکدحه در غرب تعز آغاز شد و پس از یک هفته، به کنترل شهر ساحلی المخا، واقع در ۴۰ کیلومتری تنگه بابالمندب، و تمامی جزایر یمنی واقع در دریای سرخ و این تنگه انجامید.
نیروهای صنعاء این عملیات را «وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْکِیلاً» نامگذاری کردند. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد این عملیات در واکنش به تجاوزها علیه روستاها و غیرنظامیان و با هدف حمایت از ساکنان ساحل غربی انجام شده است.
به گفته وی، عملیات با مشارکت نیروهای قبایل و از چند محور صورت گرفت و به پاکسازی مناطق جنوبی استان تعز از نیروهای وابسته به عربستان و تأمین امنیت مناطق گستردهای در ساحل غربی منجر شد.
سرتیپ یحیی سریع گفت که نیروهای صنعاء موفق شدند تجمعات نظامی عربستان را از ۶ شهرستان در استانهای تعز و الحدیده بیرون برانند؛ مناطقی که مجموع مساحت آنها به ۵۴۰۰ کیلومتر مربع میرسد.
وی اشاره کرد که ۷ لشکر نظامی وابسته به عربستان، شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفته و صدها نفر از نیروهای آنها کشته، زخمی یا اسیر شدهاند.
به گفته او، پدافند هوایی یمن نیز در ۳۲ عملیات با جنگندههای عربستان مقابله کرده و ۹ پهپاد را سرنگون کرده است.
در بیانیه نیروهای انصارالله آمده است که کشتیرانی در دریای سرخ برای تمامی شرکتها امن است، بهجز کشتیهای عربستانی که مشمول تصمیم ممنوعیت هستند. انصارالله تأکید کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره، معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش را ادامه خواهد داد.
منابع نظامی به روزنامه الاخبار گفتند که انصارالله در جریان این عملیات شمار زیادی از پادگانها، فرودگاههای نظامی و مراکز پشتیبانی لجستیکی را تصرف کرده و مقادیر زیادی سلاح اهدایی امارات و عربستان به نیروهای وابسته به آنها را به غنیمت گرفته است.
به گفته این منابع، تجهیزات حدود ۳۰ تیپ نظامی، از جمله سلاحهای ۱۳ تیپ تحت فرماندهی طارق صالح، به دست انصارالله افتاده است.
فعالان تصاویری از صدها اسیر در المخا منتشر کرده و از احتمال صدور فرمان عفو برای حدود ۳۵۰۰ اسیر جدید خبر دادهاند. همچنین نیروهای صنعاء به جنگجویان مستقر در جزایر حنیش بزرگ و کوچک و جبل زقر، پس از تسلیمشدن، امان دادهاند.
انصارالله در ادامه این عملیات، مراکز فرماندهی، فرودگاهها، پایگاههای دریایی، انبارهای سلاح و مراکز راداری در المخا، الخوخه، ذوباب، جبل زقر و جزیره میون را تحت کنترل گرفت. از جمله این مراکز میتوان به اردوگاه خالد بن ولید، جبل النار، اردوگاه الثوبانی، پایگاه العمری، اردوگاه جبل الهاملی، اردوگاه الرویس، اردوگاه الشقیراء و فرودگاههای غیرنظامی المخا و نظامی ذوباب اشاره کرد.
به این ترتیب، انصارالله، یکی از بزرگترین عملیاتهای خود طی ۵ سال گذشته را به پایان رسانده و ساختار نظامی ائتلاف سعودی ـ اماراتی در ساحل غربی را که طی ۱۱ سال ایجاد شده بود، درهم شکسته است.