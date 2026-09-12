کد خبر: 1378984
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

۷ کشته در حادثه آتش‌سوزی در زندان «کوبانی» سوریه

3 نیرو‌های امنیت داخلی حلب سوریه از کشته شدن ۷ زندانی در حادثه آتش‌سوزی در زندان عین العرب «کوبانی» خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه سوری «الإخباریه»، در پی حادثه شب گذشته در زندان شهر کرُدنشین عین العرب (کوبانی) واقع در حومه شرقی حلب، نیرو‌های امنیت داخلی این شهر از کشته شدن ۷ زندانی و مصدومیت ده‌ها نفر دیگر خبر دادند.

به گزارش ایرنا، نیرو‌های امنیت داخلی حلب در بیانیه‌ای در تشریح این حادثه اعلام کرد: در پی حوادثی که شهر کوبانی دیشب شاهد آن بود، عده‌ای در داخل زندان عین العرب دست به آشوب زده و در چند سلول آتش‌سوزی انجام دادند که باعث سرایت آتش به کل زندان شد و در نتیجه آن ۷ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز دچار سوختگی و حالت خفگی شدند.

فرماندهی امنیت داخلی حلب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های کشته شدگان و آرزوی شفای عاجل برای زخمی‌ها، از آغاز تحقیقات برای اطلاع از جزئیات حادثه و شناسایی عاملان و مسئولان آن و نیز اتخاذ اقدامات قانونی لازم علیه آنها خبر داد.

در این بیانیه آمده است: اداره زندان عین العرب (کوبانی) هنوز به نهاد‌های رسمی دولتی منتقل نشده و روند تحویل آن منوط به طی مراحل قضایی و قانونی است.

بر اساس اعلام فرماندهی امنیت داخلی حلب، نهاد‌های مربوطه در حال پیگیری این حادثه هستند و به محض تکمیل تحقیقات، نتایج آن اعلام خواهد شد.

رسانه‌های سوریه شب گذشته گزارش داد که شهر کوبانی در حومه شمال شرقی حلب در پی اعلام کشته شدن یک عضو سابق گروه منحله موسوم به «نیرو‌های دموکراتیک کُرد سوریه» (قسد) شاهد تنش‌های امنیتی است.

برخی رسانه‌ها نیز از وقوع آشوب در داخل زندان کوبانی خبر داده و گفتند که زندانیان پس از آنکه از خبری مبنی بر تصمیم مسئولان سوری برای انتقال آنها به زندان‌هایی در شهر حلب مطلع شدند، دست به آشوب زدند.

زندان کوبانی همچنان تنها اداره کادر سابق قسد است.

برچسب ها: سوریه ، آتش سوزی ، زندان
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