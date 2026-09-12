وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، گفت: ایرانی‌ها با تولید محتوا درباره قیمت نفت و نرخ بازده اوراق دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی در آمریکا هستند.

جوان آنلاین: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌و‌گو با برنامه یوتیوبی «ریل امریکاز ویس» گفت: اگر به حساب‌های کاربری ایرانی‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نگاه کنید، می‌بینید که آنها تلاش دارند با تولید محتوا و استفاده از ابزار‌هایی همچون نرخ بازده اوراق قرضه یا قیمت نفت، در ایالات متحده مشکلات اقتصادی ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، بسنت در ادامه مدعی شد: رسانه‌هایی مثل بلومبرگ، فایننشال تایمز و حتی وال استریت ژورنال همگی چنان گرفتار «سندرم جنونِ ضد ترامپ» شده‌اند که می‌خواهند تریبونی در اختیار ایرانی‌ها قرار دهند تا آنها بتوانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند.

اسکات بسنت در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره غیرمستقیم به توان نظامی ایران، به نوعی دیگر ادعا کرد: ایرانی‌ها در حال بازسازی موجودی موشکی خود هستند.

پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در سلسله پیام‌هایی با اشاره به پیامد‌های تنش‌زایی واشنگتن، از «کاهش بحرانی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، جهش نرخ بازده اوراق قرضه و رسیدن نفت به مرز ۱۰۰ دلار» به عنوان نشانه‌های آشکار بن‌بست اقتصادی و قرار گرفتن اسکات بسنت در لبه پرتگاه سقوط یاد کرده بود.

از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار مطالبی در ایکس، ادعای بسنت مبنی بر تشبیه فشار تحریمی به «عملیات D-Day» را به مسخره گرفت و نشان داد محاسبات نفتی و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا چگونه با مقاومت اقتصادی ایران با شکست محاسباتی مواجه شده است.