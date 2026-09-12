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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
منچستر و سيتي اولين دربي فصل را برگزار مي‌كنند

سرشاخ سرخابي‌ها  در اولدترافورد

سرشاخ سرخابي‌ها  در اولدترافورد دربي منچستر، حساس‌ترين ديدار هفته چهارم ليگ برتر امشب در اولدترافورد برگزار مي‌شود و انزو مارسكا براي نخستين‌بار به‌عنوان سرمربي سيتيزن‌ها حضور در دربي را تجربه مي‌كند. 
اشرف رامين

جوان آنلاین: دربي منچستر، حساس‌ترين ديدار هفته چهارم ليگ برتر امشب در اولدترافورد برگزار مي‌شود و انزو مارسكا براي نخستين‌بار به‌عنوان سرمربي سيتيزن‌ها حضور در دربي را تجربه مي‌كند. 
منچستريونايتد در ورزشگاه خانگي خود ميزبان منچسترسيتي است و نتيجه اين جدال سرنوشت‌ساز تأثير زيادي روي جايگاه هر دو تيم همشهري مي‌گذارد. 
قرمزها از سه بازي قبلي خود در ليگ جزيره فقط يك بار پيروز شده و علاوه‌بر توقف برابر اورتون، نتيجه را به هال‌سيتي تازه‌وارد واگذار كرده‌اند. يونايتد چهار امتيازي به رده يازدهم سقوط كرد، اما برد پرگل اروپايي روحيه را به تيم بازگرداند. شاگردان مايكل كريك بازگشت باشكوهي به ليگ قهرمانان داشتند و با چهار گل صباح باكو را درهم شكستند. من‌يونايتد هنوز موفق به ثبت كلين‌شيت در اين فصل ليگ برتر نشده و مهار مهاجم گلزني چون ارلينگ هالند كار دشواري براي مدافعان ميزبان است. 
سيتيزن‌ها اما صدرنشين ليگ هستند و هر سه بازي خود را با برد به پايان رسانده‌اند. سيتي كه حالا انزو مارسكا را روي نيمكت نشانده، در اولين جدال اروپايي با دو گل هالند تيم پورتو را شكست داد تا از هر نظر آماده رويارويي با همشهري خود باشد. 
آخرين بار منچستريونايتد در خانه سيتي را با دو گل شكست داد و كريك اميدوار به تكرار اين پيروزي است. سرمربي سرخپوشان پيش از بازي از ستاره‌هاي منچستر تعريف كرد: «انتخاب تركيب اصلي تا حدي به حريف، تعادل تيم ما و فضاهايي كه مي‌خواهيم به آن حمله كنيم بستگي دارد و ارزيابي‌هاي زيادي در اين خصوص انجام مي‌شود. ماتئوس كنيا و بنجامين ششكو نقاط قوت متفاوتي دارند. از عملكرد مثبت رشفورد راضي هستم. او در مصاف با اورتون يك تهديد واقعي براي حريف بود و بدشانس بود كه به موفقيت بيشتري نرسيد. از داشتن او بسيار خوشحالم. ما گزينه‌هاي خوبي داريم و تلاش مي‌كنيم همه را شاداب نگه داريم. تمام هافبك‌هاي ما تكنيكي هستند و توانايي پيش بردن بازي به جلو را دارند. داشتن اين ويژگي در تيم بسيار خوب است. يوري تيلمانس به شكل فوق‌العاده‌اي در تيم جا افتاده است، آندره نيز عالي هماهنگ شده و از ميسون مونت هم مي‌خواهيم كارهاي كمي متفاوت‌تر از گذشته انجام دهد كه توانايي انجامش را دارد. درك متقابل بين بازيكنان در حال رشد است.»
مارسكا، سرمربي آبي‌پوشان من‌سيتي هم به عملكرد درخشان مايكل كريك و منچستر اشاره كرد: «فكر مي‌كنم كريك از فصل گذشته تاكنون كار فوق‌العاده‌اي انجام داده است. در شرايط پيچيده‌اي هدايت تيم را برعهده گرفت و فصل را خيلي خوب به پايان رساند. اين فصل هم تقريباً به همان شكل شروع شده، بنابراين او عملكرد خوبي داشته است. دربي منچستر به دلايل مختلف بسيار مهم است. مي‌دانيم دربي، به‌خصوص اينجا براي باشگاه، هواداران و همه اهميت بسيار زيادي دارد. بنابراين بازي خاصي است و مهم‌ترين كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه همان تيمي باشيم كه تا امروز بوده‌ايم و همان سبك خودمان را ادامه دهيم، هيچ شكي ندارم كه يونايتد براي اين بازي آماده است. دربي كم‌وبيش هميشه شرايط مشابهي دارد. براي همه يك بازي خاص است. من اين نوع بازي‌ها را دوست دارم. فكر مي‌كنم مهم‌ترين چيز براي بازيكنان اين است كه روي مسابقه تمركز كنند. مي‌دانم بازي در اولدترافورد شرايط متفاوتي دارد، اما تمركز اصلي بايد روي برنامه و نقشه بازي باشد. دربي برايم خيلي مهم است، اما راستش من به تيم، هواداران و جدول فكر مي‌كنم. به خودم فكر نمي‌كنم. ما مي‌خواهيم بازي‌ها را ببريم. براي آنها حس خوبي است و اميدوارم بتوانيم اين روند را ادامه دهيم. بازي قبلي ما مقابل آنها چندان خوب نبود. بنابراين اميدوارم اين هفته شرايط بهتر باشد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: منچستر ، فوتبال ، ورزش
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