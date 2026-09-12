توجیه بذل و بخشش ۲۰ هزاردلاری

جوان آنلاین: ماه‌ها بعد از بسته شدن پرونده جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر نگاه‌ها در ایران به جام جهانی و اتفاقات آن معطوف شد، اما نه جام جهانی ۲۰۲۶، بلکه جام جهانی ۲۰۲۰ قطر و داستان ۲۰ هزار دلار ناقابل. پول بی‌زبانی که آقایان در فدراسیون به عنوان پاداش به یکدیگر بذل و بخشش و بین اعضای هیئت رئیسه تقسیم کرده بودند. چند روز قبل بود که خبری منتشر شد مبنی بر صدور کیفرخواست برای برخی مدیران فعلی و سابق این فدراسیون. خبری که واکنش و البته توضیحات محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت.

داستان به چند سال قبل برمی‌گردد، به زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در تلاش برای حضوری پرقدرت در جام جهانی قطر بود. همزمان با تیم ملی و اعضای آن، عده‌ای هم در فدراسیون در تلاش و تکاپو بودند، اما برای به رشته تحریر درآوردن مصوبه‌ای که حالا بار دیگر اشکالات و ایرادات وارده به آن داستان‌ساز شده است! آن زمان هیئت رئیسه فدراسیون طی تصمیمی جالب توجه مصوب کرده بود به ازای هر برد در مرحله مقدماتی مقابل انگلیس، ولز و امریکا؛ ۲۰ هزار دلار و به ازای هر تساوی نیز ۷ هزار دلار شامل حال آنها شود و با توجه به اینکه ایران صرفاً مقابل ولز موفق به کسب پیروزی شد، براساس بذل و بخششی که آقایان برای خود تدارک دیده بودند، مشمول دریافت ۲۰هزار دلار شدند.

در گزارش‌های منتشر شده آن مقطع، نام نفراتی، چون احمدرضا براتی، طهمورث حیدری، احسان اصولی، میرشاد ماجدی، منصور قنبرزاده، مهدی محمدنبی، بهرام رضاییان، خداداد افشاریان و محمدرضا ساکت در میان مشمولان دریافت این پاداش دیده می‌شد. هرچند در گزارش‌های اولیه علاوه بر اعضای هیئت رئیسه، نام دبیرکل و خزانه‌دار وقت فدراسیون نیز به عنوان سایر نفراتی که این پاداش را دریافت کردند، دیده می‌شد. هرچند که ظاهر ماجرا می‌گفت همه این پول را دریافت نکرده و برخی نیز بعد از بیخ پیدا کردن اوضاع و کشیده شدن ماجرا به رسانه‌ها، پاداش دریافت کرده را پس داده بودند. تاج نخستین کسی بود که آن زمان اعلام کرد یک ریال از پاداش جنجالی را دریافت نکرده است. البته بعد‌ها در گزارش‌هایی که دی‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شده بود اعلام شد علاوه بر تاج، منصور قنبرزاده، احمد براتی و بهرام رضاییان نیز از دریافت این پاداش خودداری کردند. اما ظاهراً میرشاد ماجدی مبلغ مورد نظر را دریافت کرده، اما در ادامه آن را به خزانه فدراسیون بازگردانده بود. ولی هرگز صحبتی از عودت پاداش ۲۰ هزار دلاری توسط نبی، احسان اصولی، طهمورث حیدری، محمدرضا ساکت و خداداد افشاریان به میان نیامد. با وجود این، روایت فدراسیون این است که اعضای هیئت رئیسه برای رفع شائبه و از باب احتیاط، عین مبلغ دریافتی را به حساب مبدأ بازگرداندند!

بعد از چند سال، اما یک‌بار دیگر بحث پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئت رئیسه خبرساز شد. البته این‌بار با صدور کیفرخواست برای برخی مدیران فدراسیون فوتبال، اما این مرتبه فدراسیون برخلاف سابق به جای تکذیب داستان تصمیم به توضیح گرفت، اما واکنش و پاسخ قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون به این ماجرا نیز جالب توجه بود، چراکه قدوسی تصمیم قضایی را قابل احترام، اما کاملاً مقدماتی خواند!

با وجود این براساس توضیحات فدراسیون، سازمان بازرسی کل کشور به نحوه پرداخت این پول ایراد گرفته و معتقد بوده اعضای هیئت رئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع نمی‌توانستند برای خود چنین پاداشی در نظر بگیرند و دریافت کنند و در نهایت شکایت سازمان بازرسی به تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست منجر شده است. این در حالی است که قدوسی تأکید دارد همه مراحل پرداخت، از مصوبه هیئت رئیسه و تنظیم صورت‌های مالی تا تأیید مجمع عمومی طی شده و اعضا بعد از مطرح شدن انتقادها، پول دریافتی را بازگرداندند. از سوی دیگر قدوسی تأکید دارد که مقررات مورد استناد در پرونده اساساً درباره فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی مصداق ندارد، اما بعید است که با این توضیحات پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری و ابهامات آن به این زودی و سادگی بسته شود!