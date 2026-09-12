کد خبر: 1378977
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
والیبال جهانی شد و به فینال آسیا رسید

قدرت فینال را داریم

1 فینال آخرین قدم است. وقتی از یک کوه بالا می‌روید، ۱۰ متر آخر سخت‌ترین بخش است و هرچه جلوتر می‌روید، کار دشوارتر می‌شود. بنابراین باید به موقعیت خودمان فکر کنیم، ببینیم کجا به اندازه کافی قدرتمند هستیم و حریف در چه شرایطی می‌تواند به ما حمله کند. تمرکز تیم باید روی جزئیات بازی باشد و باید درباره بازی فکر کنیم و اینکه نقاط قوت حریف کجاست
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: صعود تیم‌ملی والیبال به فینال قهرمانی آسیا، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را نیز برای بلندقامتان به ارمغان آورد. 
تیم‌ملی والیبال ایران در نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با درخشش مقابل استرالیا به پیروزی ۳ بر یک رسید و صعودی مقتدرانه به فینال این رقابت‌ها داشت تا امروز برای پس گرفتن جام قهرمانی و کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس، در فوکوئوکا رودرروی ژاپن میزبان قرار بگیرد. 

 پنجمین برد
اولین فینالیست این دوره قاره‌کهن پس از به زانو درآوردن کانگورو‌ها مشخص شد. ملی‌پوشان والیبال ما که پیش از این نیوزیلند، هند، چین و چین‌تایپه را شکست داده بودند، برابر استرالیا نیز به روند پیروزی‌های خود تداوم بخشیدند تا با صعود به مسابقات جهانی به یکی از اهداف خود در این دوره قهرمانی آسیا دست یابند. برد ۳ بر یک مقابل زردپوشان در حالی به دست آمد که استرالیا در دست دوم ۲۵ بر ۱۷ به برتری رسید و کار را به تساوی یک- یک کشاند. خوشبختانه شاگردان روبرتو پیاتزا قبل از آنکه دیر شود به خودشان آمدند و در ست‌های سوم و چهارم با برتری ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ ورق را به سود ایران برگرداندند. پوریا حسین‌خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز بهترین نفرات ما بودند و لورنز پوپ نیز برای استرالیا ۱۸ امتیاز کسب کرد. 
اولین فینالیست آسیا منتظر دیگر جدال نیمه‌نهایی ماند و همانطور که انتظار می‌رفت ژاپن از سد کره‌جنوبی گذشت تا فینال این دوره تکراری باشد. 

 بازگشت به رده هفدهم 
برد مقابل استرالیا اهمیت زیادی داشت؛ صعود به فینال، قطعی شدن سهمیه جهانی و بازگشت به رتبه هفدهم رنکینگ جهانی نتیجه همین پیروزی بود. تیم‌ملی والیبال کشورمان که اولین‌بار در سال ۱۹۷۰ سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده، با درخشش در فوکوئوکا، در جهانی ۲۰۲۷ لهستان یکی از نمایندگان آسیا خواهد بود. پیروزی بر استرالیا سه امتیاز به امتیاز‌های رنکینگی ایران افزود و رده هفدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی دوباره به کشورمان رسید. 

 دست سرنوشت‌ساز
سرمربی ایتالیایی از اینکه ملی‌پوشان ایران توانستند پس از دست دوم به بازی برگردند ابراز رضایت کرد. روبرتو پیاتزا در خصوص جدال با کانگورو‌ها گفت: «اولین چیزی که باید بگویم، تفاوت رقابت با استرالیا و چین‌تایپه بود. استرالیا خیلی بهتر بازی کرد. بازیکنان این تیم قدبلند، قدرتمند و باتجربه هستند و مجبور بودیم در زمین همه توان، اراده و میل به پیروزی خودمان را بگذاریم؛ در هر توپ و در هر لحظه. بعد از دست دوم واقعاً خوب بودیم. برای من، دست دوم نقطه حیاتی بازی بود. معمولاً تیم ایران با واگذار کردن نتیجه یک دست، نمی‌تواند به‌راحتی احساساتش را بازیابی کند، اما این‌بار دست سوم را با احساس درست شروع کردیم. انگار ذهنمان را کاملاً از دست دوم پاک و شروع کردیم به بازی کردن یک دست دیگر و یک بازی دیگر.»
سرمربی تیم‌ملی والیبال با اشاره به سختی‌های فینال اظهار داشت: «فینال آخرین قدم است. وقتی از یک کوه بالا می‌روید، ۱۰ متر آخر سخت‌ترین بخش است و هرچه جلوتر می‌روید، کار دشوارتر می‌شود. بنابراین باید به موقعیت خودمان فکر کنیم، ببینیم کجا به اندازه کافی قدرتمند هستیم و حریف در چه شرایطی می‌تواند به ما حمله کند. تمرکز تیم باید روی جزئیات بازی باشد و باید درباره بازی فکر کنیم و اینکه نقاط قوت حریف کجاست.»

 منظم و باانگیزه
 سیدعیسی ناصری، مدافع میانی تیم‌ملی انگیزه و نظم را رمز پیروزی در فینال آسیا خواند: «بازی سختی بود. می‌دانستیم دیدار خیلی سختی مقابل استرالیا داریم. احساس می‌کنم همه بچه‌ها با هم همدل بودیم و آمده بودیم این بازی را ببریم و به نفع خودمان تمام کنیم و خدا را شکر توانستیم این کار را انجام دهیم. در دست دوم یک مقدار نامنظم شدیم و نتوانستیم آن چیزی که می‌خواستیم باشیم، ولی برگشتیم و توانستیم ۳ بر یک بازی را به نفع خودمان تمام کنیم. برنامه‌مان این بود که پله‌به‌پله جلو برویم و الان به فینال رسیدیم. ریکاوری می‌کنیم و با ذهنیت برنده می‌آییم تا ان‌شاءالله بتوانیم فینال را هم به نفع خودمان تمام کنیم. باید منظم و باانگیزه بازی کنیم و امیدوارم بتوانیم این بازی را هم ببریم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، ورزش ، مسابقات
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