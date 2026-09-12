کد خبر: 1378976
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

معاون وزیر امور خارجه هند: یکجانبه گرایی ناقض حقوق بین الملل است

6 معاون وزیر امور خارجه هند یکجانبه گرایی را ناقض حقوق بین‌الملل اعلام و تقویت چندجانبه گرایی را خواست کشور‌های عضو بریکس اعلام کرد.

جوان آنلاین: شری سودهاکار داللا روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره ایجاد پول واحد کشور‌های عضو بریکس اعلام کرد: فعلا برنامه‌ای برای ایجاد پول بریکس وجود ندارد، اما کشور‌های عضو تلاش می‌کنند از پول‌های ملی برای مبادلات اقتصادی استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت نپرداختن بیانیه پایانی به تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا گفت: تلاش کردیم بیانیه پایانی نظرات همه کشور‌ها را منعکس کند، زیرا کشور‌های عضو سیستم‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی دارند. ما روی استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل در غرب آسیا تأکید کردیم.

این دیپلمات هندی درباره نقش بریکس در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا نیز گفت: بریکس از اقدامات یکجانبه که ناقض حقوق بین‌الملل هستند، حمایت نمی‌کند.

کشور‌های عضو بریکس در بیانیه دهلی‌نو نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش تعرفه‌های یکجانبه و اقدامات غیرتعرفه‌ای که تجارت را مختل می‌کند و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد ابراز و در عین حال اقدامات قهری یکجانبه را که مغایر با قوانین بین‌المللی است، محکوم کردند.

این بیانیه بر لزوم مشارکت بیشتر در تلاش‌های پیشگیری از درگیری از جمله با پرداختن به ریشه‌های درگیری‌ها تأکید کرد.

این گروه همچنین تعهد خود را به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی از طریق گفت‌و‌گو، مشورت و دیپلماسی تکرار کرد.

کشور‌های عضو بریکس از یک رویکرد چندجانبه که به دیدگاه‌ها و مواضع ملی متنوع در مورد مسائل مهم جهانی احترام می‌گذارد، حمایت کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو و همکاری در پرداختن به چالش‌های بین‌المللی تأکید ورزیدند.

به گزارش ایرنا، هند میزبان هجدهمین اجلاس بریکس در بهارات مانداپام در دهلی نو طی امروز و فرداست که طی آن رهبران کشور‌های عضو و شریک بریکس برای بحث در مورد مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی گرد هم آمده‌اند.

بریکس در سال ۲۰۰۶ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و نخستین نشست سران آن در سال ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه برگزار شد. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ به این گروه پیوست و نام آن از «بریک» به «بریکس» تغییر کرد.

این گروه با هدف تقویت همکاری میان اقتصاد‌های نوظهور و افزایش نقش آنها در ساختار‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی شکل گرفت و به تدریج همکاری‌های خود را به حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و توسعه گسترش داد.

در سال ۲۰۲۳ نیز در نشست ژوهانسبورگ تصمیم به گسترش بریکس گرفته شد و جمهوری اسلامی ایران به همراه چند کشور دیگر از سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل این گروه درآمد.

برچسب ها: بریکس ، هند ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

بدون شرح

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

شیطان ماهی

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار