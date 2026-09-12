معاون وزیر امور خارجه هند: یکجانبه گرایی ناقض حقوق بین الملل است

جوان آنلاین: شری سودهاکار داللا روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره ایجاد پول واحد کشور‌های عضو بریکس اعلام کرد: فعلا برنامه‌ای برای ایجاد پول بریکس وجود ندارد، اما کشور‌های عضو تلاش می‌کنند از پول‌های ملی برای مبادلات اقتصادی استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت نپرداختن بیانیه پایانی به تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا گفت: تلاش کردیم بیانیه پایانی نظرات همه کشور‌ها را منعکس کند، زیرا کشور‌های عضو سیستم‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی دارند. ما روی استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل در غرب آسیا تأکید کردیم.

این دیپلمات هندی درباره نقش بریکس در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا نیز گفت: بریکس از اقدامات یکجانبه که ناقض حقوق بین‌الملل هستند، حمایت نمی‌کند.

کشور‌های عضو بریکس در بیانیه دهلی‌نو نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش تعرفه‌های یکجانبه و اقدامات غیرتعرفه‌ای که تجارت را مختل می‌کند و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد ابراز و در عین حال اقدامات قهری یکجانبه را که مغایر با قوانین بین‌المللی است، محکوم کردند.

این بیانیه بر لزوم مشارکت بیشتر در تلاش‌های پیشگیری از درگیری از جمله با پرداختن به ریشه‌های درگیری‌ها تأکید کرد.

این گروه همچنین تعهد خود را به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی از طریق گفت‌و‌گو، مشورت و دیپلماسی تکرار کرد.

کشور‌های عضو بریکس از یک رویکرد چندجانبه که به دیدگاه‌ها و مواضع ملی متنوع در مورد مسائل مهم جهانی احترام می‌گذارد، حمایت کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو و همکاری در پرداختن به چالش‌های بین‌المللی تأکید ورزیدند.

به گزارش ایرنا، هند میزبان هجدهمین اجلاس بریکس در بهارات مانداپام در دهلی نو طی امروز و فرداست که طی آن رهبران کشور‌های عضو و شریک بریکس برای بحث در مورد مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی گرد هم آمده‌اند.

بریکس در سال ۲۰۰۶ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و نخستین نشست سران آن در سال ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه برگزار شد. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ به این گروه پیوست و نام آن از «بریک» به «بریکس» تغییر کرد.

این گروه با هدف تقویت همکاری میان اقتصاد‌های نوظهور و افزایش نقش آنها در ساختار‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی شکل گرفت و به تدریج همکاری‌های خود را به حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و توسعه گسترش داد.

در سال ۲۰۲۳ نیز در نشست ژوهانسبورگ تصمیم به گسترش بریکس گرفته شد و جمهوری اسلامی ایران به همراه چند کشور دیگر از سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل این گروه درآمد.