بگذارید حرف آخر را همین اول بزنیم؛ اگر همین فردا شنیدید که سهراب بختیاری‌زاده با وجود عملکرد خوب و قابل قبول از استقلال بیرون انداخته شد، اصلاً تعجب نکنید. دلیلش کاملاً مشخص است؛ سهراب بختیاری‌زاده مانند بسیاری از بزرگان دیگر فوتبال مقابل بازیکن‌سالاری شکست خورد و حتی نتوانست روی حرف خودش بایستد.

همه چیز با یک عذرخواهی تمام شد. سهراب بختیاری‌زاده اشتباه کرد، یا نباید می‌گفت «تا وقتی من هستم حردانی جایی در استقلال ندارد» یا اینکه تا آخر پای حرفش می‌ایستاد. ولی سرمربی موفق استقلال در هر دو کار ناموفق عمل کرد، یعنی هم ادعای بزرگی کرد و هم زیر حرفش زد! بنابراین تمام ابهتی که تا امروز با زحمت فراوان در استقلال به‌دست آورده بود را به باد داد، یعنی از امروز به بعد حتی بازیکن تازه راه افتاده در استقلال هم می‌تواند با الگو قرار دادن یکی مثل صالح حردانی به ریش بختیاری‌زاده بخندد و بعد با یک عذرخواهی همه چیز را تمام کند.

بختیاری‌زاده گفت: «دوران گل و شیرینی آوردن تمام شده»، ولی صالح حردانی در مقابل او حتی زحمت رفتن به قنادی و گلفروشی را هم به خودش نداد و تمام ابهت سهراب بختیاری‌زاده را با یک عذرخواهی چند ثانیه‌ای ریخت. حالا اوست که بر استقلال حکمرانی می‌کند و باشگاه هم سفت‌وسخت پشت بازیکنش درآمده است. فوتبال دوباره مقابل بازیکن‌سالاری شکست خورد و این فاجعه‌ای است که حتماً بختیاری‌زاده تاوانش را خواهد داد.

استقلال در دو بازی بعد از دربی خوب بود، این‌قدر خوب که حتی کسی غیبت حردانی بی‌انضباط را احساس نکرد، اما سهراب بختیاری‌زاده آنجایی ضربه خورد که اجازه داد کاپیتان خاطی تیمش بعد از برتری مقابل پیکان و در حالی که کارش تمام شده بود مقابل رسانه‌ها مظلوم‌نمایی کند، رسانه‌هایی که برخی از آنها دلال‌مآبانه با تمام توان کاری کردند که سرمربی استقلال طرف بد ماجرا معرفی شود و صالح حردانی با شعار نخ‌نمای شده «دعوای خانوادگی» دوباره به استقلال برگردد. حالا همه چیز برای زمین زدن سهراب آماده است. کاپیتان بی‌انضباط برگشته و هیچ تضمینی نیست که اتفاقات قبلی تکرار نشود.

مسئله تنها استقلال، سهراب بختیاری‌زاده و صالح حردانی نیست. خوشحال بودیم که یکی پیدا شده و می‌خواهد محکم جلوی بازیکن‌سالاری قدعلم کند. یکی که پای حرفش ایستاده و حاضر به عقب‌نشینی نیست، اما اژد‌های هفت‌سر بازیکن‌سالاری باز هم برنده شد، البته این‌بار محکم‌تر از همیشه. صالح حردانی حتی جریمه هم نشد. کاپیتان خاطی به استقلال برگشت و حالا منتظریم تا ببینیم سرنوشت سهراب بختیاری‌زاده با تیمی که بازیکنانش قطعاً مثل قبل به او نگاه نمی‌کنند، چه می‌شود.