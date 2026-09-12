تیم ملی والیبال کشورمان ظهر فردا یکشنبه برای کسب مقام قهرمانی در رقابت‌های مردان آسیا و همچنین رسیدن به سهمیه المپیک به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود.

جوان آنلاین: دیدار فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، ساعت ۱۴ فردا یکشنبه در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

این نبرد شماره ۴۹ ایران و ژاپن در طول تاریخ محسوب می‌شود. پیش از این، ژاپنی‌ها در ۲۹ مسابقه و ایرانی‌ها در ۱۹ دیدار، پیروز میدان شده‌اند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار مقابل ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی که در دوره گذشته در ارومیه موفق شد با شکست سه بر صفر تیم ملی کشورمان جام قهرمانی قاره آسیا را به خانه ببرد، در خانه حریف مقابل ۱۰ هزار تماشاگر ژاپنی به میدان می‌روند.

دو تیم در رده‌بندی جهانی نیز فاصله ۱۱ پله‌ای دارند و ژاپن که در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ بدون نقص حاضر شد و با کسب ۱۲ پیروزی از ۱۲ مسابقه رکورد دست نیافتنی از خود به جای گذاشت، در حال حاضر با ۳۳۸.۳۱ امتیاز در جایگاه ششم جهان قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۱۸.۴۰ امتیاز در رتبه هفدهم است.

تیم ملی والیبال ژاپن با کسب ۱۰ مقام قهرمانی، ۴ نایب‌قهرمانی و ۴ مدال برنز (مجموعاً ۱۸ بار روی سکو رفتن) پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا است. تیم ملی ایران نیز با کسب ۴ مدال طلا، ۳ عنوان نایب‌قهرمانی و ۱ مدال برنز در رتبه سوم افتخارآفرینان این مسابقات ایستاده است.

ژاپن در سال ۱۹۶۴ برای نخستین بار در مسابقات والیبال مردان المپیک شرکت کرد و تا کنون ۱۰ بار در این رویداد مهم کسب تجربه کرده است که سه مدال طلا، نقره و برنز افتخارات این تیم در المپیک است. والیبال مردان ایران نیز در دو دوره المپیک حضور یافته و بهترین عملکردش کسب رتبه پنجمی در سال ۲۰۱۶ است.

سامورایی‌ها همچنین در سال ۱۹۶۰ موفق به حضور در قهرمانی مردان جهان شدند و دو مدال برنز و مقام سومی دستاورد‌های والیبال ایران کشور در این ۱۷ دوره حضور در این مسابقات است. ملی پوشان والیبال ایران نیز هشت بار در قهرمانی جهان شرکت کردند که بهترین رتبه کسب‌شده، ششمی سال ۲۰۱۴ است.

دیدار فردای ایران مقابل ژاپن مسابقه شماره ۶۶۷ تیم ملی والیبال ایران در تاریخ است که بیشترین جدال را نیز با ژاپن برگزار کرده و این مسابقه چهل و نهمین مسابقه دو تیم محسوب می‌شود. یعنی از بین ۶۸ کشور که تیم ملی ایران در طول تاریخ به مصاف آنها رفته است، ۷.۲ درصد بازی‌ها مقابل ژاپن بوده است.

دو تیم ایران و ژاپن در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی به مصاف یکدیگر رفتند و آخرین دیدار نیز در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ بود که ژاپنی‌ها به سختی و سه بر دو فاتح میدان شدند. تعداد برد تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در طول تاریخ ۱۹ است و شاگردان روبرتو پیاتزا در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به دنبال ثبت بیستمین برد هستند که کار بسیار سختی است. تیم ایران در ۲۹ مسابقه با این تیم نتیجه را واگذار کرده است.

مردان والیبال ایران پس از گذشت سه سال از شکست تلخی که در ارومیه مقابل تماشاگران و هواداران ایرانی برابر ژاپن متحمل شدند، فردا برای جبران مافات و انتقام این شکست با تمام توان پا به میدان می‌گذارند تا یک بار دیگر با ارائه یک بازی جذاب و زیبا از نام والیبال ایران در دنیا دفاع کنند.

اسامی شاگردان روبرتور پیاتزا برای این دیدار:

پاسور: عرشیا به نژاد و ایلشن داوودی پور

قطر پاسور: امین اسماعیل نژاد و علی حاجی پور

دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، مبین نصری و اسماعیل مسافر

مدافع میانی: محمد ولی زاده، سید عیسی ناصری و محمد نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی کلاته

هدایت تیم ملی والیبال ژاپن را نیز لوران تیلی برعهده دارد و ۱۴ بازیکن این تیم در فینال به قرار زیر است:

پاسور: فوکاتسو هیدئومی و کاوا هیگاشی

قطر پاسور: یوجی نیشیدا و کنتو میائورا

دریافت‌کننده قدرتی: یوکی ایشیکاوا، ران تاکاهاشی، تاتسونوری اوتسوکا و شوما تومیتا

مدافع میانی: یامائوچی، تایشی اونودرا، کیگو نیشیموتو و لاری اوباده

لیبرو: یاماموتو و توموهیرو اوگاوا