جوان آنلاین: به نقل از اخبار ۲۴، فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان امروز شنبه در تماسی تلفنی با اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس به صورت تلفنی رایزنی کرد.
در جریان این گفتوگو، تحولات منطقهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در آغاز، وزیر امور خارجه انگلیس بر حق ریاض در اتخاذ تدابیر لازم جهت دفاع از امنیت و داراییهای خود مطابق با قوانین بینالمللی تأکید کرد.
طرفین همچنین بر اهمیت تشدید تلاشهای مشترک برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراهها که به امنیت و ثبات منطقه کمک میکند و نیز حفاظت از تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین در برابر پیامدهای بحران کنونی، گفتوگو کردند.