ایران و هند باید ظرفیت توسعه همکاری اقتصادی را فعال کنند

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز ۲۱ شهریور، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار دروپدی مرمو رئیس‌جمهوری هند گفت: در طی ماه‌های گذشته شاهد اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان بودیم، اما این مردم ایران بودند که با تمام توان مقاومت کردند و در برابر زورگویی‌های آنان ایستادند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه ما همیشه حامی صلح و امنیت در منطقه بوده‌ایم، تصریح کرد: ایران مورد حمله دشمن قرار گرفت و ما متجاوز نبودیم بلکه در برابر تجاوز دشمن ایستادیم.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای توسعه ارتباطات بین دو کشور گفت: باید از ظرفیت‌های بین دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم.

رئیس‌جمهوری هند نیز بر توسعه ارتباطات با ایران تأکید کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده به نخست‌وزیر هم تأکید کردم تعمیق و گسترش روابط با ایران را دنبال کند.

مرمو خطاب به پزشکیان گفت: شما پس از ۸ سال به هند سفر کرده‌اید و این سفر برای ما حائز اهمیت است.

رئیس‌جمهوری هند همچنین برگزاری اجلاس بریکس در این کشور را فرصت مغتنمی برای تعمیق روابط بین کشور‌ها دانست و گفت: برگزاری جلسات مشترک در حاشیه اجلاس بریکس می‌تواند به توسعه ارتباط کشور‌ها بینجامد.