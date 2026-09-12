روسیه: داعش خوراسان همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان است

جوان آنلاین: «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت اظهار داشت تهدید تروریسم از بین نرفته و گروههایی مانند داعش و شاخههای آن همچنان فعال هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: تهدید تروریسم به هیچ وجه از بین نرفته است، بلکه بهطور فزایندهای چندوجهی و سازگارشونده شده است. داعش و گروههای وابسته به آن همچنان در غرب آسیا فعال هستند و حضور خود را در بخشهایی از آفریقا گسترش دادهاند.
نبنزیا ادامه داد: داعش خوراسان تهدیدی جدی در افغانستان محسوب میشود. مسئله تروریستهای خارجی نیز همچنان اهمیت دارد، زیرا این تروریستها میتوانند تجربههای رزمی بهدستآمده در یک منطقه را به منطقهای دیگر منتقل کنند.
نماینده روسیه تأکید کرد هیچ کشوری بهتنهایی نمیتواند با تروریسم مقابله کند و تبادل اطلاعات، هماهنگی نهادهای امنیتی و همکاری قضایی میان کشورها باید تقویت شود.
وی هشدار داد مبارزه با تروریسم نباید تحت تأثیر اختلافات ژئوپلیتیکی قرار گیرد و ادامه داد که هزینه تضعیف همکاری در این زمینه با جان انسانها سنجیده میشود.
نبنزیا همچنین با اشاره به شکلگیری سازوکارهای بینالمللی مبارزه با تروریسم پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بر حفظ و تقویت این سازوکارها تأکید کرد و گفت روسیه خواستار همکاری حرفهای و غیرسیاسیشده بر اساس حقوق بینالملل است.