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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

آتلانتیک: ترامپ تنگه دیگری را هم از دست داد

3 نشریه آتلانتیک ضمن اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز در قبال زورگویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که این رئیس‌جمهور در مقابل ارتش انصارالله یمن نیز کم آورده و تنگه باب‌المندب را نیز از دست داده است.

جوان آنلاین: آتلانتیک روز شنبه در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ابتدا امید داشت که کنترل تنگه هرمز را از ایران بگیرد، اما تنها شکستی سخت نصیبش شد؛ و حالا با غافلگیری تلخی از سوی انصارالله یمن مواجه شده؛ او اکنون هر دو تنگه مهم خاورمیانه را از دست داده است که روزانه حدود یک‌سوم محموله‌های نفتی جهان از آنها عبور می‌کند.

به گزارش ایسنا، این نشریه آمریکایی در ادامه به نوع شکست دیگر دونالد ترامپ پرداخته و نوشته است: وضعیت فعلی یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند؛ با وجود تمام اتفاقاتی که محور مقاومت و متحدان ایران در طول یک یا دو سال گذشته متحمل شده، نیرو‌های آن شور و اشتیاق و روحیه اتحاد را حفظ کرده‌اند که در طرف مقابل اصلا وجود ندارد. عدم همکاری کشور‌های حوزه خلیج فارس علیه انصارالله یمن فاجعه بوده و این نشان‌دهنده شکست خود ترامپ در تدوین یک استراتژی قابل قبول یا هماهنگ علیه ایران است.

آتلانتیک تاکید کرد: اگرچه نیرو‌های انصارالله یمن از قبل توانایی تهدید کشتیرانی در دریای سرخ را داشتند، اما تصرف باب‌المندب به این معنی است که شما می‌توانید به معنای واقعی کلمه در ساحل بنشینید و کشتی‌های در حال عبور را کنترل کنید.

به گفته این نشریه آمریکایی، اگرچه تنگه باب‌المندب که دروازه مسیر کشتیرانی کانال سوئز محسوب می‌شود، در مقایسه با تنگه هرمز اهمیت حیاتی کمتری برای بازار‌های جهانی انرژی دارد، اما همچنان نقشی کلیدی در انتقال کالا‌های ضروری به سراسر جهان از جمله میلیون‌ها بشکه نفت در روز ایفا می‌کند.

اهمیت این تنگه از زمان آغاز جنگ یمن به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، چراکه عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، مسیر بخشی از صادرات خود را به این آبراه تغییر داده است.

برچسب ها: آتلانتیک ، ترامپ ، تنگه هرمز
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