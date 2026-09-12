جوان آنلاین: تیم ملی والیبال مردان ژاپن در نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه ۳ بر صفر کره جنوبی را شکست داد و به فینال رسید. ژاپن با این برد، تنها یک قدم تا کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس فاصله دارد، چرا که برنده این مسابقات جواز حضور در المپیک را دریافت می‌کند.

به گزارش ایسنا، یوکی ایشیکاوا، کاپیتان ژاپن، پس از بازی با ابراز اطمینان گفت: فردا بازی سخت‌تری (مقابل ایران) خواهیم داشت، اما تحت هر شرایطی می‌بریم و بلیت المپیک لس‌آنجلس را می‌گیریم.

او در بخش بعدی صحبت‌هایش گفت: برای فینال در فرم خوبی هستیم. فردا روز حساسی است و باید به خوبی ریکاوری کنیم و آماده باشیم. مقابل ایران باید با اشتیاق بیشتری بجنگیم. می‌خواهیم بهتر از امروز عمل کنیم و تمرکز داشته باشیم. ایران تیم بسیار قدرتمندی است؛ در لیگ ملت‌ها بازی ما با این تیم به ست پنجم کشید و به همین خاطر مطمئن هستم فردا نبرد سخت دیگری خواهیم داشت، اما تحت هر شرایطی می‌بریم و بلیت المپیک لس‌آنجلس را کسب خواهیم کرد.

تیم ملی والیبال ایران نیز در نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف استرالیا رفت و با پیروزی ۳ بر یک مقابل این تیم، به فینال صعود کرد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار با حساب سه بر یک و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند و به فینال صعود کردند. ایران با رسیدن به فینال سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را هم بدست آورد.