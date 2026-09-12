جنایت آمریکا جنایت جنگی است/ پیگیر عدالت برای شهدای لامرد خواهیم بود

سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری در محل قتلگاه شهدای لامرد، حمله موشکی آمریکا به این شهر را جنایت جنگی خواند و با اشاره به شهادت ۲۱ نفر و مجروح شدن حدود ۱۸۰ نفر در نهم اسفند ۱۴۰۴، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پیگیر عدالت برای شهدای لامرد خواهد بود.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی شنبه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در لامرد با ابراز خرسندی از حضور در میان مردم شریف و خونگرم لامرد، گفت: امروز راوی قصه غمبار آنها هستم و تلاش می‌کنیم بخشی از رنجی که مردم شریف لامرد به دلیل از دست دادن جمعی از شریف‌ترین فرزندانشان تحمل کردند، شریک باشیم.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه از مقامات استان فارس و لامرد تشکر کرد و از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی که امروز در کوچه‌پس‌کوچه‌های لامرد حضور یافتند و آثار و نشانه‌های موشک آمریکا را از نزدیک مشاهده کردند، قدردانی کرد.

بقایی با اشاره به ابعاد این جنایت تصریح کرد: ۲۱ نفر در چهار نقطه در نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند و حدود ۱۸۰ نفر مجروح شدند که همچنان با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ماهیت جنایتکارانه این حمله گفت: در این که جنایت آمریکا یک جنایت جنگی است شکی نیست؛ تحقیقات نشان داده سلاح استفاده‌شده سلاح ممنوعه بوده و موشک خوشه‌ای که هر کدام حاوی ۱۸۰ هزار ساچمه بوده و محل‌های مورد اصابت همه مسکونی و غیرنظامی بوده است.

بقایی با اشاره به شدت و سرعت این حمله اظهار کرد: چهار موشک در فاصله ۳۵ ثانیه شهر ۳۰ هزار نفری لامرد را داغدار کرد؛ ما به جد پیگیر عدالت خواهیم بود و از هر فرصتی برای تبیین این جنایت تلاش خواهیم کرد تا جامعه جهانی برای مطالبه عدالت برای شهدای لامرد با ما همراه شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: در همان روزی که لامرد مورد حمله موشکی قرار گرفت، میناب نیز مورد حمله قرار گرفت و ۱۶۸ نفر به شهادت رسیدند.

بقایی با اشاره به یکی از قربانیان خردسال این جنایت گفت: آوینا ۲ سال بیشتر نداشت و در این جنایت لامرد شهید شد؛ آوینا نماد مظلومیت مردم ایران در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، ساچمه‌هایی که به بدن آوینا اصابت کرده بود چنان عمیق بود که بدن او را پاره‌پاره کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: امیرمحمد و مهدیار، ۲ نفر از مجروحان این جنایت که در حال بازی فوتبال آسیب دیدند، در این نشست حضور داشتند.

این نشست در ادامه سفر یک‌روزه بقایی به شهرستان لامرد و پس از بازدید وی از مناطق مسکونی و سالن ورزشی آسیب‌دیده در جنایت موشکی نهم اسفند برگزار می‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این نشست به تشریح ابعاد این جنایت و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران می‌پردازد.

بر اثر حمله موشکی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به لامرد در نهم اسفند ۱۴۰۴، ۲۱ نفر از شهروندان بی‌گناه که تعدادی از آنان نیز از نوجوانان و کودکان بودند به شهادت رسیدند.

همچنین در این جنایت ۱۰۰ نفر از شهروندان مجروح شدند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ارتش آمریکا برای نخستین‌بار از موشک بالستیک جدید «پی‌آراس‌ام» (PrSM) در حمله به لامرد استفاده کرده است.

این موشک پیش از برخورد به هدف، در هوا منفجر شده و به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش متشکل از ساچمه‌های تنگستن تبدیل شد؛ ترکش‌هایی که با سرعت و قدرت بسیار زیاد در همه جهات پراکنده شدند و شعاع تخریب آن دست‌کم ۱۷۰ متر گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سه موشک شلیک‌شده به لامرد، غیرنظامیان را تا فاصله ۵۰ متری از محل انفجار به شهادت رساندند و خساراتی بیش از سه برابر دورتر از محدوده انفجار ایجاد کردند.

این موشک‌ها بر فراز یک مجتمع ورزشی و ۲ محله مسکونی منفجر شدند.

این حمله ناشی از اشتباه نبود و اکنون هیچ تردیدی وجود ندارد که ارتش آمریکا این نوع موشک‌ها را برای نخستین‌بار با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب آنها به سوی یک منطقه مسکونی و سالن ورزشی در شهر لامرد شلیک کرده است.

پیش از این، بقایی صبح امروز با استقبال رسمی مسئولان وارد فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد شده، در گلزار شهدای مرکزی حضور یافته و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده بود.

بقایی همچنین با خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ رمضان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سخنرانی در مراسم تجمع شبانه از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه سخنگوی وزارت امور خارجه به شهرستان لامرد است.