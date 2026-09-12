جوان آنلاین: «جان مرشایمر» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در مصاحبهای با شورای امور بینالملل روسیه درباره امکان دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق صلح گفت: «هیچ توافق صلح معناداری میان این دو شکل نخواهد گرفت.»
به گزارش ایسنا، او افزود: «در مقطعی در آینده نهچندان دور، معتقدم جنگ متوقف خواهد شد. اما یک توافق صلح معنادار ناممکن است، زیرا اسرائیلیها هرگز اجازه نخواهند داد آمریکاییها با ایران به یک توافق صلح معنادار برسند. اسرائیلیها همچنان فشار بسیار زیادی بر ایالات متحده وارد خواهند کرد تا با ایران مقابله کند.
احتمال جنگ رژیم صهیونیستی و ترکیه
مرشایمر احتمال درگیری نظامی رژیم صهیونیستی و ترکیه را بسیار بعید دانست و گفت: اصلیترین نقطه اصطکاک میان دو طرف در مقطع کنونی سوریه است.
او افزود: «اگر ترکیه به شکلی جدی در سوریه مداخله کند، ممکن است اسرائیلیها در نهایت به سوی ترکها شلیک کنند، اما فکر نمیکنم جنگ مدت زیادی طول بکشد.»
وی ادامه داد: «فکر میکنم ایالات متحده تلاش بسیار زیادی خواهد کرد تا مانع چنین جنگی شود و به نظر من ترکها نیز علاقهای به آغاز درگیری با اسرائیل ندارند.»
این نظریهپرداز آمریکایی درباره مفهوم «معماری امنیتی اوراسیا» که روسیه در حال ترویج آن است، گفت: این موضوع بستگی به معنایی دارد که برای «معماری امنیتی اوراسیا» در نظر گرفته میشود، زیرا اوراسیا مفهومی بسیار گسترده است و میتواند معماری امنیتی در اروپا، شرق آسیا و حتی آسیای مرکزی را شامل شود.
مرشایمر گفت: «این بسیار بلندپروازانه است و فکر میکنم ایده ایجاد یک معماری امنیتی فراگیر در کل اوراسیا ناممکن است. پرسشی که اکنون برای بسیاری اهمیت بیشتری دارد این است که آیا میتوان نوعی معماری امنیتی در اروپا ایجاد کرد؟ به نظر من غیرممکن است.
او درباره احتمال نظامیسازی فضا گفت که تاکنون «نظامیسازی معناداری» در فضا صورت نگرفته و به اعتقاد او این وضعیت در آینده قابل پیشبینی نیز احتمالاً ادامه خواهد داشت.
مرشایمر افزود: ماهوارههای ارتباطی و ماهوارههای جاسوسی زیادی در فضا وجود دارند که بر موازنه قدرت نظامی تأثیر میگذارند و کاربردهای نظامی دارند، اما وقتی از «نظامیسازی فضا» صحبت میشود، معمولاً منظور استقرار مستقیم تسلیحات در فضاست. فکر نمیکنم در آینده قابل پیشبینی چنین اتفاقی بیفتد.
او همچنین عملیات نظامی چین علیه تایوان در کوتاهمدت را «غیرممکن» دانست، چون به عقیده وی موازنه قدرت به نفع چینیها نیست و ارتش آنها در مقطع کنونی آنقدر قدرتمند نیست که بتواند به تایوان حمله کند.
مرشایمر همچنین احتمال پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یا ناتو را هم غیرممکن دانست و گفت: در مورد ناتو قطعاً غیرممکن است. روسها هرگز اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد.
این نظریهپرداز برجسته آمریکایی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را نیز بسیار بعید دانست، زیرا به اعتقاد او تعدادی از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه معتقدند پذیرش اوکراین «بیش از آنکه ارزش داشته باشد، دردسر ایجاد خواهد کرد.»