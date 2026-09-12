جوان آنلاین: شبکه خبری سی ان ان در گزارشی از پیشرویهای نیروهای انصارالله و تسلط نهایی آنها بر باب المندب آورده است: پیشروی نیروهای انصارالله به سوی شهر بندری و راهبردی «مخا» (Mocha) در یمن از صبح پنجشنبه با تمام قوا آغاز شد. یک منبع ارشد نظامی یمنی به سیانان گفت: «نیروهای انصارالله تمام توان خود را به میدان آوردند؛ موجهای پیاپی نیروهای رزمی... به همراه موشکهای بالستیک و تسلیحات موجودشان.»
به گزارش ایسنا، این منبع اظهار داشت که با فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) تماس گرفته و به او اطمینان داده شده است که آمریکا «وضعیت را بهدقت زیر نظر دارد و پشتیبانی هوایی عربستان در راه است.» این منبع افزود: «اما پشتیبانی هوایی هرگز نرسید و اکنون مخا سقوط کرده است.»
ساعاتی بعد، در روز جمعه، انصارالله یک نقطه راهبردی ساحلی دیگر، یعنی جزیره «پریم» (Perim) در دهانه دریای سرخ را تصرف کردند. این جزیره تنگه بابالمندب را به دو بخش تقسیم میکند. پیشروی سریع حوثیها، ۳۶ ساعتِ فوقالعاده و پرتحرک را در مناقشهای رقم زد که سالها تا حد زیادی راکد مانده بود.
اگرچه تنگه بابالمندب — که دروازه مسیر کشتیرانی کانال سوئز محسوب میشود — در مقایسه با تنگه هرمز اهمیت حیاتی کمتری برای بازارهای جهانی انرژی دارد، اما همچنان نقشی کلیدی در انتقال کالاهای ضروری به سراسر جهان، از جمله میلیونها بشکه نفت در روز، ایفا میکند.
اهمیت این تنگه از زمان آغاز جنگ یمن بهطور فزایندهای افزایش یافته است، چرا که عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، مسیر بخشی از صادرات خود را به این آبراه تغییر داده است.
«عمرو البیض»، از مقامات ارشد «شورای انتقالی جنوب» (STC) یمن، گفت: «حوثیها برای بستن بابالمندب نیازی به استفاده از سلاحهای پیشرفته ندارند؛ آنها حتی میتوانند تنها با استفاده از یک توپ نصبشده روی خودرو این کار را انجام دهند.»
شورای انتقالی جنوب که پیشتر هم با حوثیها و هم با نیروهای تحت حمایت عربستان جنگیده است، خواهان تشکیل دولتی مستقل در جنوب یمن است. البیض در مصاحبهای با سیانان گفت: «این اهرم فشاری است که آنها بدون نیاز به سلاحهای پیشرفته در اختیار دارند و آن را حفظ خواهند کرد.»
یک منبع آگاه دیگر روز جمعه به سیانان گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفتوگو کرد و از او خواست تا به حوثیها حمله کند. به گفته این منبع، ترامپ از مداخله در این ماجرا خودداری کرد. کاخ سفید در پاسخ به پرسشهای سیانان درباره این تماسها اعلام کرد: «تمرکز ایالات متحده بر حفاظت از منافع حیاتی امنیت ملیمان — از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ — و در عین حال توانمندسازی شرکای منطقهای برای پیشگامی در مدیریت و حلوفصل چالشهای امنیتی منطقه است. ما در خصوص ثبات منطقه، گفتگوی مستمری با عربستان سعودی و دولت یمن داریم.»
سقوط سریع شهر «مخا» و فقدان مقاومت در برابر آن، منجر به رد و بدل شدن اتهامات و سرزنش متقابل میان متحدان آمریکا شده است. یک منبع منطقهای روز پنجشنبه به سیانان گفت: «شکست این بار متوجه یمنیها نیست.» «این فاجعهای است که در واشنگتن و ریاض رقم خورده است.» این منبع منطقهای به سیانان گفت که این وضعیت، ناشی از «شکست کامل رهبری سیاسی» در بحبوحه اختلافات شدید و تأخیر در تصمیمگیری در ریاض بوده است. این منبع منطقهای افزود: «دیروز حتی یک حمله هوایی هم (از سوی نیروهای تحت حمایت عربستان) صورت نگرفت، با اینکه گزارشهای لحظهبهلحظه دریافت میشد. این یک افتضاح عظیم و فاجعهبارِ مشترک میان عربستان و آمریکا است.»
یک منبع غربی مطلع از عملیات به سیانان گفت که وقتی جنگجویان حوثی روز پنجشنبه به شهر «مخا» رسیدند، با گردانهای یمنی مواجه شدند که قوایشان به شدت تحلیل رفته بود؛ فهرستهای پرسنلی آنها مملو از «اسامی صوری» (افراد خیالی) بود که حقوق دریافت میکردند و قدرت واقعی ارتش تنها حدود ۲۰ درصدِ آمارِ روی کاغذ بود. این وضعیت با خروج نیروهای امارات متحده عربی از یمن در ماه ژانویه تشدید شد؛ امارات که زمانی عضو ائتلاف به رهبری عربستان در یمن بود، پس از درخواست عربستان برای خروج نیروها در پی بروز اختلاف، باقیمانده نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. عربستان نیز نیروی جایگزینی برای پر کردن آن پادگانها و پایگاهها اعزام نکرد.
این مقام ارشد یمنی به سیانان گفت که «طی چند روز گذشته، از جمله همین دیروز، بارها به سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) هشدار داده بود که وضعیت در حال بحرانی شدن است.» به گفته دو منبع مطلع، دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، روز پنجشنبه برای برگزاری جلسات هماهنگی در عربستان سعودی حضور داشت. سنتکام با استناد به ملاحظات امنیتی عملیاتی، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
منابع به سیانان گفتند که ارتش عربستان سه هفته پیش به حالت آمادهباش کامل درآمده بود، اما پرسنل کلیدی فرماندهی هوایی را در موقعیتهای لازم مستقر نکرد. آن منبع غربیِ مطلع از جزئیات نبرد اظهار داشت که عربستان هرگز پرسنل خدماتیِ لازم برای کنترل و هدایت هواپیماهای جنگی در صورت وقوع حملهای جدی را مستقر نکرده بود.
ناتوانی در دفاع از «مخا» و «پریم» با توجه به اخبار اخیر حتی حیرتانگیزتر به نظر میرسد؛ اخباری مبنی بر اینکه به گفته پنج منبع مطلع از این عملیاتها، بیش از ۱۰۰ مشاور نظامی آمریکایی برای ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و کمک به تعیین اهداف در جریان کارزار نظامی عربستان، به این کشور اعزام شدهاند.
یکی از این منابع، که یک مقام آمریکایی است، گفت که پرسنل نظامی ایالات متحده به عنوان بخشی از یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس کار میکنند که در هفتههای اخیر تشکیل شده است. این مقام تعداد کل پرسنل آمریکایی در عربستان سعودی را تقریباً ۲۰۰ سرباز تخمین زد.
تصرف داراییهای دریای سرخ به انصارالله قدرت مانور و اهرم بسیار بیشتری میدهد، زیرا مکانهای جدیدی را باز میکند که میتوانند از آنجا قایقها و حملات خود را راهاندازی کنند.