جوان آنلاین: «عاصم افتخار احمد»، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل گفت که طی سه سال گذشته، بیش از ۴۷۰۰ پاکستانی بر اثر حملات تروریستی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش تسنیم، افتخار احمد در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی گفت پاکستان با بی‌رحمانه‌ترین حملات تروریستی از سوی گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان مواجه بوده است.

وی در ادامه مدعی شد این گروه‌ها همچنان از «پناهگاه‌هایی در افغانستان» و با برخورداری از حمایت خارجی فعالیت می‌کنند.

نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست خلأ‌های موجود در رژیم تحریم‌های این شورا علیه گروه‌های تروریستی را برطرف کند، زیرا سازوکار‌های کنونی برای مقابله با تروریسم در همه ابعاد و اشکال آن کافی نیستند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که مقام‌های طالبان در واکنش به اتهامات مشابه پاکستان، همواره ادعای حضور یا فعالیت گروه‌های مسلح ضدپاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده‌اند.

مقام‌های طالبان همچنین تأکید می‌کنند هیئت حاکمه افغانستان اجازه استفاده از خاک این کشور علیه کشور‌های دیگر را نمی‌دهند و از پاکستان خواسته‌اند به جای طرح اتهامات، شواهد خود را دراین‌باره ارائه کند.