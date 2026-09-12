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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

بریکس با تاکید بر گفت‌و‌گو، تعرفه‌های یکجانبه و اقدامات قهری را محکوم کرد

3 کشور‌های عضو بریکس در اعلامیه دهلی‌نو، نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش تعرفه‌های یکجانبه و اقدامات غیرتعرفه‌ای که تجارت را مختل می‌کند و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، ابراز و در عین حال اقدامات قهری یکجانبه را که مغایر با قوانین بین‌المللی است، محکوم کردند.

جوان آنلاین: از گروه رسانه‌ای ایندیا تودی، این اطلاعیه بر لزوم مشارکت بیشتر در تلاش‌های پیشگیری از درگیری از جمله با پرداختن به ریشه‌های درگیری‌ها، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، این گروه همچنین تعهد خود را به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی از طریق گفت‌و‌گو، مشورت و دیپلماسی تکرار کرد.

کشور‌های عضو بریکس از یک رویکرد چندجانبه که به دیدگاه‌ها و مواضع ملی متنوع در مورد مسائل مهم جهانی احترام می‌گذارد، حمایت کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو و همکاری در پرداختن به چالش‌های بین‌المللی تأکید ورزیدند.

اعلامیه بریکس در مورد تجارت

در حوزه تجارت، این گروه نگرانی جدی خود را در مورد استفاده روزافزون از اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یکجانبه به ویژه مواردی که تجارت بین‌المللی را مختل می‌کنند و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند، ابراز کرد.

این اعلامیه همچنین اعمال اقدامات قهری یکجانبه‌ای را که مغایر با قوانین بین‌المللی هستند، محکوم کرد.

تمرکز این اعلامیه بر پیشگیری از درگیری، در کنار ابراز نگرانی از خطرات فزاینده خطر و درگیری هسته‌ای بود.

کشور‌های بریکس بر اهمیت تلاش‌ها برای جلوگیری از درگیری‌ها و رسیدگی به علل اساسی آنها به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر در جهت صلح و ثبات بین‌المللی تأکید کردند.

کشور‌های عضو بریکس با تأکید بر تعهد خود به روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات بین‌المللی، خواستار گفت‌و‌گو، مشورت و دیپلماسی شدند.

این گروه همچنین از رویکردی چندجانبه که دیدگاه‌ها و مواضع ملی متنوع کشور‌ها را در مورد مسائل مهم جهانی در نظر می‌گیرد، حمایت کردند.

اعلامیه بریکس در مورد همکاری مالی

در زمینه همکاری مالی، کشور‌های بریکس ادامه بحث‌ها با هدف تسهیل راه‌حل‌های عملی برای پرداخت‌های فرامرزی بین کشور‌های بریکس را تشویق کردند.

به گزارش ایرنا، هند میزبان هجدهمین اجلاس بریکس در بهارات مانداپام در دهلی نو طی امروز و فردا است که طی آن رهبران کشور‌های عضو و شریک بریکس برای بحث در مورد مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی گرد هم آمده‌اند.

بریکس در سال ۲۰۰۶ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و نخستین نشست سران آن در سال ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه برگزار شد. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ به این گروه پیوست و نام آن از «بریک» به «بریکس» تغییر کرد.

این گروه با هدف تقویت همکاری میان اقتصاد‌های نوظهور و افزایش نقش آنها در ساختار‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی شکل گرفت و به تدریج همکاری‌های خود را به حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و توسعه گسترش داد. در سال ۲۰۲۳ نیز در نشست ژوهانسبورگ تصمیم به گسترش بریکس گرفته شد و جمهوری اسلامی ایران به همراه چند کشور دیگر از سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل این گروه درآمد.

برچسب ها: بریکس ، سازمان تجارت جهانی ، دیپلماسی
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