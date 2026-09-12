تیم نسل جدید بر بام لیگ دسته یک نونهالان جنوب شرق تهران

جوان آنلاین: دوازدهمین رقابتهای لیگ دسته یک نونهالان جنوب شرق تهران با حضور ۹ تیم، از اول مردادماه آغاز شد، و در نهایت تیم نسل جدید با کسب ۲۴ امتیاز از هشت مسابقه، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. شاگردان محمد سربندی فراهانی در این مسیر، هشت پیروزی به دست آوردند و با به ثمر رساندن ۲۸ گل، یکی از بهترین خطوط هجومی مسابقات را به نمایش گذاشتند.
این آمار اما، تنها بخشی از ماجرای قهرمانی تیم نسل جدید است، تیمی که فصل گذشته در جایگاه نایبقهرمانی ایستاده بود و این بار با یک پله صعود، به قهرمانی رسید.
بازگشت به فوتبال پس از روزهای دشوار
تابستان امسال، مسابقات لیگ دسته یک نونهالان در شرایطی برگزار شد که فوتبال جنوب شرق تهران نیز مانند بسیاری از فعالیتهای ورزشی، تحت تاثیر فضای ناشی از جنگ قرار گرفته بود. عباس زواره، رئیس هیئت فوتبال جنوب شرق تهران، با اشاره به شرایط ویژه آن روزها میگوید: «آغاز دوباره مسابقات برای ما با دشواریهای زیادی همراه بوده است.»
به گفته زواره، ساختمان اداری هیئت فوتبال جنوب شرق تهران در بیستوششم اسفندماه و در جریان حملات جنگی آسیب جدی دید و حدود ۴۰۰ متر از بنای آن تخریب شد. با این حال، همکاری شهرداری منطقه ۱۴ و آغاز فعالیت هیئت در سرای محله شاهین، امکان ازسرگیری برنامههای فوتبالی را فراهم کرد.
زواره درباره حال و هوای بچهها در نخستین روزهای مسابقات نیز میگوید: «آثار روانی روزهای جنگ هنوز در چهره بسیاری از آنها دیده میشد، اما به مرور، فضای فوتبال توانست بخشی از آن روزهای سخت را از ذهنشان دور کند.»
رئیس هیئت فوتبال جنوب شرق تهران ادامه میدهد: «تفاوت میان نخستین روز مسابقات و روزهای پایانی کاملا محسوس بود، بازیکنانی که در شروع رقابتها تحت تاثیر فضای سنگین آن روزها قرار داشتند، اما در بازیهای بعدی، با روحیهای شادتر و انرژی بیشتری در زمین حاضر شدند.»
نسلی که قهرمان شد
در سوی دیگر میدان، نسل جدید برای رسیدن به این جام مسیر متفاوتی را نسبت به فصل گذشته طی کرد. آنها یک فصل قبل تا آستانه قهرمانی پیش رفته بودند، اما در نهایت به نایبقهرمانی بسنده کردند. همین تجربه، این بار انگیزه بیشتری برای عبور از آخرین پله به وجود آورد.
محمد سربندی فراهانی، مدیر باشگاه نسل جدید، درباره مسیر تیمش در این مسابقات میگوید: «بعد از سه پیروزی اول مسابقات، حدس میزدم که این تیم، توانایی و ظرفیت رسیدن به قهرمانی دارد.»
به گفته او، همان نتایج ابتدایی باعث شد این تصور شکل بگیرد که نسل جدید میتواند مسابقات را بدون شکست به پایان برساند، اتفاقی که در نهایت نیز رقم خورد و هشت برد از هشت مسابقه، تیم را به امتیاز کامل ۲۴ رساند.
اما اهمیت این قهرمانی برای سربندی فراهانی فقط به قرار گرفتن نام نسل جدید در صدر جدول محدود نمیشود. او معتقد است: «موفقیت در ردههای پایه میتواند نقطه آغاز شکلگیری یک باور تازه در بازیکنان باشد، باوری که به آنها نشان میدهد تلاش و تمرین میتواند نتیجهای ملموس به همراه داشته باشد.»
مدیر باشگاه نسل جدید درباره تاثیر این قهرمانی بر آینده بازیکنان نیز توضیح میدهد: «قهرمانی میتواند انگیزه و اعتمادبهنفس آنها را چند برابر کند، هرچند به همان اندازه، مسئولیت بیشتری نیز برای ادامه مسیر روی دوش بازیکنان و کادر فنی خواهد گذاشت.»
مسیری رو به رشد
تیم نسل جدید در کنار کسب ۲۴ امتیاز، در هشت مسابقه، ۲۸ بار دروازه حریفان را باز کرد. این آمار نشان میدهد که شاگردان سربندی فراهانی در بخش هجومی عملکرد بسیار قابل توجهی داشتهاند.
این قهرمانی در شرایطی به دست آمد که تیم نسل جدید فصل گذشته عنوان نایبقهرمانی را تجربه کرده بود، بنابراین جام امسال را میتوان نتیجه یک مسیر رو به رشد دانست، مسیری که از نایبقهرمانی آغاز شد و یک فصل بعد به سکوی نخست رسید.
حالا با پایان لیگ دسته اول نونهالان جنوب شرق تهران، نسل جدید نهتنها یک جام قهرمانی در ویترین خود دارد، بلکه گروهی از بازیکنان نوجوان را در اختیار دارد که تجربه یک فصل موفق را پشت سر گذاشتهاند.
برای این بازیکنان، قهرمانی میتواند نخستین ایستگاه جدی در مسیر فوتبال باشد، جایی که یاد گرفتهاند بردن تنها به استعداد وابسته نیست و استمرار، اعتمادبهنفس و کار گروهی نیز بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت است.