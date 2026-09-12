کد خبر: 1378942
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸
ورزش » ساير

پاسخ سازمان لیگ فوتبال به بیانیه پرسپولیس

سازمان لیگ سازمان لیگ فوتبال ایران به بیانیه منتشر شده باشگاه پرسپولیس مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ را پاسخ داد.

جوان آنلاین: سازمان لیگ فوتبال ایران ضمن احترام به باشگاه بزرگ پرسپولیس، هواداران محترم آن و حق همه باشگاه‌ها برای طرح پرسش‌ها و پیگیری حقوق قانونی خود، لازم می‌داند به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از برداشت‌های نادرست درباره تصمیم اخیر مربوط به مسابقه خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس، توضیحاتی را ارائه کند.

نخست باید تأکید شود که سازمان لیگ خود را متعهد به اجرای عادلانه، شفاف و یکسان مقررات درباره تمامی باشگاه‌ها می‌داند و در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، هیچ باشگاهی از امتیاز یا محدودیت خارج از ضوابط برخوردار نیست.

بر أساس ماده ۳ آیین‌نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول، امور برگزاری مسابقات در حدود اختیارات و مقررات مصوب، بر عهده سازمان لیگ فوتبال ایران قرار دارد.

همچنین مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه، مسابقات بر مبنای تقویم اعلامی سازمان لیگ برگزار می‌شود و تاریخ و ساعت اعلام‌شده برای همه طرف‌ها لازم‌الاجراست. با این حال، در بند ۴ ماده ۲۰ تصریح شده است که تعویق مسابقه، در مواردی که سازمان لیگ مصلحت و ضرورت آن را احراز کند یا دستور کتبی فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است. بنابراین، اعمال اختیار قانونی در چارچوب آیین‌نامه، به‌معنای وضع قاعده جدید یا عدول از مقررات نیست.

تصمیم درباره تعویق یا جابجایی مسابقات نیز با توجه به مجموعه‌ای از عوامل اجرایی، فنی، تقویم مسابقات،مناسبت های ملی و مذهبی، برنامه‌های تیم‌های ملی، الزامات ابلاغی فدراسیون فوتبال، شرایط میزبانی، مسائل امنیتی، پخش تلویزیونی و حفظ سلامت و یکپارچگی رقابت‌ها اتخاذ می‌شود.

بدیهی است همه این عوامل در تمامی مسابقات و برای همه باشگاه‌ها، متناسب با شرایط هر پرونده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در خصوص همکاری باشگاه‌ها با تیم‌های ملی، سازمان لیگ بر این باور است که حمایت از تیم‌های ملی، به ویژه در رده‌های پایه و امید، وظیفه‌ای ملی و مشترک است.

هرگونه بررسی درباره نحوه همکاری یا عدم همکاری باشگاه‌ها با تیم‌های ملی، باید بر اساس مقررات مربوط، مکاتبات رسمی، فهرست دعوت‌شدگان و در صلاحیت ارکان ذی‌ربط فدراسیون فوتبال انجام شود.

سازمان لیگ در این زمینه، خود را موظف به اجرای تصمیم‌ها و ابلاغ‌های رسمی مراجع صالح می‌داند و هیچ‌گونه رفتار تبعیض‌آمیزی را نمی‌پذیرد.

در عین حال، میان «تشخیص و تصمیم اجرایی در حدود اختیارات مصرح آیین‌نامه» و «وضع مقرره جدید» تفاوت روشن وجود دارد.

سازمان لیگ نه مدعی قانون‌گذاری خارج از چارچوب است و نه چنین رویکردی را دنبال می‌کند بلکه وظیفه خود را اجرای مقررات، اداره مسابقات و اتخاذ تصمیم‌های لازم در حدود اختیاراتی می‌داند که آیین‌نامه به این نهاد واگذار کرده است.

سازمان لیگ از مطالبه شفافیت استقبال می‌کند و مستندات، مکاتبات و فرآیندهای اداری هر تصمیم، در چارچوب ضوابط و از مسیر رسمی، در اختیار باشگاه‌های ذی‌نفع و مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، از باشگاه پرسپولیس نیز دعوت می‌شود پرسش‌ها و اعتراض‌های خود را از طریق مکاتبه رسمی و سازوکارهای پیش‌بینی شده در مقررات پیگیری کند تا پاسخ‌های دقیق، مستند و مبتنی بر اسناد پرونده ارائه شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران بار دیگر تأکید می‌کند که هدف مشترک همه ارکان فوتبال کشور باید حفظ نظم مسابقات، رعایت حقوق همه باشگاه‌ها، تقویت تیم‌های ملی و صیانت از اعتماد عمومی باشد. تصمیم‌های سازمان لیگ نیز در همین مسیر و بدون تبعیض و در جهت منافع ملی اجرا خواهد شد.

برچسب ها: سازمان لیگ ، سازمان لیگ فوتبال ، پرسپولیس
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